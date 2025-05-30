Новый Talagon больше Teramont, но обойдётся дешевле — в чём подвох

В Китае представлен Volkswagen Talagon — новый флагманский SUV, который стал самым крупным кроссовером в истории бренда. Он позиционируется выше Teramont, и по габаритам действительно превосходит собрата: длина — внушительные 5,17 метра, что делает Talagon настоящим гигантом среди серийных моделей Volkswagen.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Talagon

Салон — трёхрядный, рассчитан на 6 или 7 мест в зависимости от конфигурации. Это полноценный семейный кроссовер, ориентированный на комфорт и простор в дальней дороге. При этом в интерьере - освежённый дизайн, современные материалы, цифровая приборка и мультимедийная система последнего поколения. Всё выглядит стильно и актуально, несмотря на то, что техническая база осталась прежней.

Под капотом - 2,0-литровый турбомотор, доступный в нескольких вариантах форсировки, включая топовую версию на 272 л. с. Коробка - роботизированная DSG, привод — передний или полный, в зависимости от комплектации. Привычный V6 от Teramont заменён более экономичным, но мощным турбоагрегатом — решение, связанное с ужесточением экостандартов и оптимизацией линейки.

Несмотря на размеры и уровень оснащения, Talagon будет стоить дешевле Teramont, что делает его привлекательным предложением в классе крупных SUV. Старт продаж намечен на ближайшее время — сначала в Китае, затем возможен экспорт на другие рынки Азии.

Talagon это шаг к расширению флагманского сегмента Volkswagen и яркий пример того, как компания адаптирует глобальные модели под запросы конкретных регионов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

