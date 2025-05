Продажи падают, пошлины растут — Porsche намекает: готовьтесь платить больше

Porsche столкнулась с серьёзным финансовым спадом: по итогам последнего отчётного периода прибыль компании сократилась на 40%, что стало самым резким падением за последние годы. Основные причины - пошлины в США и резкое снижение продаж в Китае, который долгое время оставался ключевым рынком для бренда.

Porsche 356 SL

Нововведённые тарифы США уже обошлись Porsche в 114 миллионов долларов. На этом фоне общая рентабельность бизнеса просела до 8,6%, тогда как ранее она стабильно превышала двузначные показатели.

Руководство марки не стало скрывать, что таких условий давно не было - и объявило: повышение цен на автомобили теперь лишь вопрос времени. Это касается как базовых версий, так и эксклюзивных модификаций, особенно тех, что ориентированы на экспортные рынки.

Компания пытается компенсировать потери за счёт сокращения издержек, цифровизации и оптимизации производственных процессов, но текущая ситуация требует жёстких решений. При этом в Porsche подчёркивают: упор будет сделан на сохранение качества, а не на сокращение инвестиций в технологические разработки.

Таким образом, покупателей ждёт волна подорожания — и, возможно, изменение рыночной стратегии марки в отдельных регионах. В условиях глобального давления даже премиум не застрахован от кризиса.

