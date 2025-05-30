Новый Kia K8 появился у дилеров: гибрид за 5,7 млн уже в продаже

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На российском рынке дебютировал Kia K8 - флагманский седан марки, привезённый из Южной Кореи. У дилеров уже появились автомобили 2025 модельного года, а стартовая цена начинается с 5,7 миллиона рублей, при этом утилизационный сбор уже включён в стоимость.

Фото: wikipedia by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia K8

Под капотом — гибридная силовая установка: бензиновый мотор объёмом 1,6 литра работает в паре с электродвигателем и автоматической коробкой передач. Привод — передний, как и у большинства моделей, ориентированных на комфорт, а не на спортивную езду.

K8 выделяется богатым оснащением: мультимедийная система с крупным дисплеем, цифровая приборная панель, продвинутые ассистенты водителя, премиальная отделка и высокий уровень шумоизоляции. Внешне седан выглядит современно и респектабельно — с покатой линией крыши, крупной решёткой радиатора и эффектной оптикой.

Появление K8 на российском рынке - шаг навстречу покупателям, ищущим необычные, технологичные и комфортные седаны, способные составить альтернативу немецким моделям бизнес-класса. Пока поставки ограничены, но интерес уже есть: сегмент крупных седанов в России снова набирает обороты.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

