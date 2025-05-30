Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советские полуфабрикаты: от пельменей до котлет в коробках
Как приготовить голубцы, чтобы они взорвали ваш вкус? Никакой капусты, только эти листья
Не просто мечты: что только не способен вообразить наш мозг - даже представить страшно
Бирюзовая вода и белый песок: это лучшие пляжи Европы в 2025 году
Самые популярные китайские седаны — кто в топе, а кто остался позади
Китай готовит к спуску плавучую акваферму: уникальное судно Suhai 1 будет производить 8 тыс. тонн лосося в год
Как не перепутать кролика с зайцем: простое руководство
Маникюр свежий, а в воздухе нафталин: вот откуда берётся запах, который старит
Снижение углеводов без лишений: 12 вкусных заменителей хлеба, картофеля, риса и макарон

Кто правит рынком SUV в России — свежий рейтинг удивит даже знатоков

1:34
Авто

Статистика продаж SUV на российском рынке показала ожидаемого, но уверенного лидера - Haval Jolion. Компактный кроссовер от китайского бренда стал самым популярным автомобилем сегмента, разойдясь в количестве 5522 экземпляров.

Haval Jolion
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval Jolion

На втором месте - Chery Tiggo 7 Pro Max, продавшийся в количестве 4129 штук. Этот кроссовер уверенно удерживает позиции благодаря богатому оснащению и агрессивной ценовой политике.

Третье и четвёртое места занимают сразу две версии Lada Niva. Более современная Niva Travel продана в количестве 3127 автомобилей, а классическая Niva Legend — 2941 единица. Несмотря на возраст конструкции, обе модели продолжают пользоваться спросом благодаря проходимости и простоте обслуживания.

Замыкает пятёрку Geely Monjaro, который вернулся в топ после перерыва. В апреле продано 2710 автомобилей, что подтверждает интерес к более крупным и технологичным SUV из Китая.

Общая картина подчёркивает: китайские бренды всё глубже закрепляются в сегменте кроссоверов, в то время как российские модели сохраняют уверенные позиции за счёт доступности и узнаваемости. Покупатели всё чаще выбирают между современными технологиями и проверенной простотой — и рынок предлагает варианты для обеих стратегий.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Авто
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения Аудио 
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Авто
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав Аудио 
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Домашние животные
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер Речь бешеной фон дер Ляйен: как выстроить мир, не забывая поссориться со всеми Дмитрий Плотников
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Последние материалы
Как приготовить голубцы, чтобы они взорвали ваш вкус? Никакой капусты, только эти листья
Не просто мечты: что только не способен вообразить наш мозг - даже представить страшно
Бирюзовая вода и белый песок: это лучшие пляжи Европы в 2025 году
Самые популярные китайские седаны — кто в топе, а кто остался позади
Китай готовит к спуску плавучую акваферму: уникальное судно Suhai 1 будет производить 8 тыс. тонн лосося в год
Как не перепутать кролика с зайцем: простое руководство
Маникюр свежий, а в воздухе нафталин: вот откуда берётся запах, который старит
Снижение углеводов без лишений: 12 вкусных заменителей хлеба, картофеля, риса и макарон
Эмиграция как травма: Михаил Шац* делится своим опытом жизни в чужой стране
Морская вода без кипячения: как получают пресную воду без отходов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.