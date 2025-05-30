Кто правит рынком SUV в России — свежий рейтинг удивит даже знатоков

1:34 Your browser does not support the audio element. Авто

Статистика продаж SUV на российском рынке показала ожидаемого, но уверенного лидера - Haval Jolion. Компактный кроссовер от китайского бренда стал самым популярным автомобилем сегмента, разойдясь в количестве 5522 экземпляров.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval Jolion

На втором месте - Chery Tiggo 7 Pro Max, продавшийся в количестве 4129 штук. Этот кроссовер уверенно удерживает позиции благодаря богатому оснащению и агрессивной ценовой политике.

Третье и четвёртое места занимают сразу две версии Lada Niva. Более современная Niva Travel продана в количестве 3127 автомобилей, а классическая Niva Legend — 2941 единица. Несмотря на возраст конструкции, обе модели продолжают пользоваться спросом благодаря проходимости и простоте обслуживания.

Замыкает пятёрку Geely Monjaro, который вернулся в топ после перерыва. В апреле продано 2710 автомобилей, что подтверждает интерес к более крупным и технологичным SUV из Китая.

Общая картина подчёркивает: китайские бренды всё глубже закрепляются в сегменте кроссоверов, в то время как российские модели сохраняют уверенные позиции за счёт доступности и узнаваемости. Покупатели всё чаще выбирают между современными технологиями и проверенной простотой — и рынок предлагает варианты для обеих стратегий.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

