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Volvo урезает батарейный проект — половина сотрудников под сокращением

1:37
Авто

Volvo объявила о масштабной экономии и начала срезать затраты в одном из самых амбициозных направлений — производстве аккумуляторов. Совместное предприятие Novo Energy, созданное вместе с обанкротившейся Northvolt, сократит около 50% персонала. Это часть антикризисной программы, в рамках которой компания планирует уменьшить расходы на 18 миллиардов шведских крон (примерно $1,65 млрд).

Вольво EX30
Фото: commons.wikimedia.org by © M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вольво EX30

Novo Energy изначально создавалась как стратегический шаг Volvo в переходе к полной электрификации: предприятие должно было разрабатывать и производить аккумуляторы нового поколения для будущих моделей марки. Завод в Гётеборге рассматривался как центр этой трансформации. Однако теперь, на фоне жёсткой оптимизации и неустойчивого финансового положения партнёра, сроки реализации проекта оказались под вопросом.

Volvo не отказывается от завода окончательно - он всё ещё числится в долгосрочных планах. Но текущие изменения говорят о резком пересмотре приоритетов. Электрификация остаётся стратегической целью бренда, однако её реализация теперь будет более осторожной и, возможно, медленной.

Сокращения в Novo Energy - это не просто реструктуризация, а индикатор общей экономической нестабильности в сфере электромобилей. Рост затрат, неустойчивый спрос и кризис доверия к стартапам в аккумуляторной индустрии вынуждают даже крупных игроков пересматривать свои стратегии.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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