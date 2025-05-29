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Audi E5 Sportback показали в Китае — и это не просто кросс-купе

1:38
Авто

На китайский рынок выходит новая флагманская модель от Audi, разработанная совместно с SAIC - электрический кросс-купе E5 Sportback. Автомобиль уже появился у дилеров, а старт продаж намечен на осень 2025 года.

Audi E5 Sportback
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Audi E5 Sportback

Модель получила ультрасовременное оснащение: в салоне установлен 59-дюймовый 4K-экран, растянутый практически на всю ширину передней панели, а также цифровые боковые зеркала, фирменная контурная подсветка и новейшая мультимедийная платформа Audi OS с голосовым управлением и облачной интеграцией.

Технические характеристики впечатляют: топовая версия развивает 787 л. с., разгоняется до 100 км/ч всего за 3,4 секунды и обеспечивает запас хода до 770 км на одном заряде. Это ставит E5 Sportback в один ряд с самыми быстрыми электрокарами в премиум-сегменте.

И при этом - цена около $40 000. Для рынка Китая, где конкуренция в классе "люксовых электрокупе" особенно высокая, это мощная заявка на лидерство. Стратегия Audi очевидна: предложить максимум технологий и производительности по цене, которая ранее казалась невозможной для такого уровня оснащения.

E5 Sportback не просто ещё один электромобиль. Это первый Audi, полностью адаптированный под потребности китайского рынка, с локальной сборкой, локализованным программным обеспечением и ориентацией на цифровой комфорт.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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