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Tank получит дизельный V6 — и это меняет правила игры для тяжёлых внедорожников

1:31
Авто

Great Wall Motor официально подтвердила разработку нового 3,0-литрового дизельного двигателя V6, который будет предназначен для флагманских внедорожников Tank 500, Tank 700, а также пикапов Shanhai Poer. Это важный шаг в развитии линейки тяжёлых моделей марки, где ранее ощущалась нехватка тяговитых дизельных агрегатов.

Tank 700
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tank 700

На сегодняшний день GWM использует дизели объёмом 2,0 и 2,4 литра, но их мощности недостаточно для крупных рамных автомобилей, особенно при полной загрузке или в условиях бездорожья. Новый V6 дизель закроет этот пробел, став достойной альтернативой бензиновым V8 и обеспечивая больший крутящий момент на низах — именно то, что нужно для уверенной буксировки и покорения пересечённой местности.

Технические характеристики пока не раскрываются, но ожидается, что двигатель будет сочетать высокую тягу, надёжность и современные экологические параметры. Это также может открыть дорогу для новых экспортных рынков, где дизель остаётся предпочтительным топливом для тяжёлого транспорта.

Tank, как суббренд Great Wall, делает ставку на внедорожную идентичность и брутальность, и появление V6-дизеля только укрепит этот имидж. Для покупателей это означает больше выбора и возможностей — как по мощности, так и по типу топлива.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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