BMW подтвердила: новый X7 уже в разработке — и он будет электрическим

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BMW официально подтвердила: второе поколение X7 уже находится в разработке. Это первое полноценное обновление флагманского SUV с момента его дебюта в 2019 году. Новый X7 должен выйти на рынок в 2027 году и обещает сохранить узнаваемый масштаб, но с важными изменениями в начинке.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW Logo

Ключевой особенностью станет появление полностью электрической версии, которая разрабатывается параллельно с будущим iX5. Оба автомобиля будут построены на проверенной платформе CLAR, адаптированной под современные силовые установки — как традиционные ДВС, так и электромоторы.

BMW X7 в своём нынешнем виде - самый крупный и роскошный SUV марки, рассчитанный на тех, кто ценит комфорт представительского класса, не отказываясь от мощности. Новое поколение, по предварительным данным, сохранит этот статус, но сделает акцент на цифровых технологиях, новой архитектуре интерьера и более широкой линейке силовых установок — от мягких гибридов до полностью электрических модификаций.

Появление электрического X7 станет логичным шагом в стратегии BMW по расширению своей "зелёной" линейки, особенно в сегменте премиальных SUV, где конкуренция стремительно растёт.

Пока дизайн и технические характеристики держатся в секрете. Но сама новость о разработке уже говорит о многом: X7 станет не просто обновлением, а важным шагом в электрификации флагманов бренда.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

