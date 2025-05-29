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Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения

1:41
Авто

Kia представила обновлённый Sportage 2026 модельного года для американского рынка. Кроссовер получил новый экстерьер с вертикальной оптикой, переработанный салон с современными цифровыми элементами и расширенный список доступных опций.

Kia Sportage
Фото: Own work by UltraTech66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia Sportage

Главным визуальным отличием стали вертикальные передние фары - они придают машине более выразительный и технологичный облик. Интерьер также преобразился: теперь водителя встречают два экрана — один для приборной панели, другой для мультимедиа. Обновлённые материалы отделки и улучшенная эргономика подчеркивают рост модели в премиум-направлении.

Мотор остался прежним: под капотом установлен надёжный 2,5-литровый атмосферник мощностью 187 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом. Привод - передний по умолчанию, полный доступен за доплату.

Цены на новый Sportage в США начинаются с 28 690 долларов за базовую комплектацию. Топовая версия X-Pro Prestige AWD обойдётся в 39 590 долларов и включает в себя полный привод, расширенный пакет безопасности, оффроуд-режимы и продвинутые мультимедийные функции.

Своим обновлением Sportage 2026 делает ставку на баланс между стилем, практичностью и технологиями — без увеличения мощности, но с упором на комфорт, дизайн и цифровую оснащённость. И это может сработать, учитывая текущие тренды среди покупателей кроссоверов в США.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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