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Рынок подержанных авто лихорадит — старые кроссоверы теперь на вес золота

1:46
Авто

Рынок авто с пробегом в России переживает настоящий бум - но не в плане доступности, а по части цен. За последние пять лет стоимость подержанных автомобилей выросла в полтора-два раза, а по отдельным моделям — и вовсе вдвое с лишним.

Mitsubishi ASX
Фото: commons.wikimedia.org by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Mitsubishi ASX

Лидер роста — Mitsubishi ASX: его средняя цена подскочила на 152% — с 771 000 рублей до почти 2 миллионов. Такой взлёт объясняется сразу несколькими факторами: надёжная репутация, высокая ликвидность и невозможность купить новый автомобиль по сравнимой цене.

Следом за ним идут Renault Fluence, Renault Duster и SsangYong Kyron - каждая из этих моделей также выросла в цене более чем в полтора раза. Причём Duster и Kyron - представители кроссоверов, наиболее востребованного сегмента, где спрос стабильно превышает предложение.

Особенно заметен тренд у старых, но надёжных SUV: Hyundai Creta, Honda CR-V и даже модели с пробегом свыше 100 000 км продаются сегодня почти по тем же ценам, что раньше просили за новые.

Причина проста - дефицит новых автомобилей. Сокращение поставок, уход крупных брендов и нестабильность логистики привели к тому, что рынок вторички стал альтернативой не по желанию, а по необходимости. При этом общее повышение цен на автомобили в целом только подстегнуло спрос.

Для покупателей это означает: найти "бюджетный" вариант становится всё труднее. А для владельцев подержанных машин — это шанс продать авто с неожиданной выгодой. Пока дефицит сохраняется, рынок продолжит диктовать правила, где старое — значит ценное.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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