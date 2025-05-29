Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции

1:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Марка KGM, известная ранее как SsangYong, столкнулась с трудностями на российском рынке. Несмотря на громкий ребрендинг и ожидания, реальность оказалась жёстче: уже спустя короткое время после старта продаж цены на модели Torres и Korando были снижены на 640 тысяч рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ KGM Actyon

Теперь Korando доступен от 3,2 млн рублей, а более крупный Torres — от 3,99 млн. Оба кроссовера оснащаются турбомотором объёмом 1,5 литра, с выбором между передним и полным приводом. Несмотря на достойное оснащение и яркий дизайн, рыночный спрос оказался ниже ожидаемого — что и вынудило дистрибьютора оперативно скорректировать ценовую политику.

Torres позиционируется как флагманский SUV марки, с агрессивной внешностью и современным интерьером. Korando, в свою очередь, ориентирован на более сдержанную аудиторию, предлагая сбалансированный набор опций и компактные габариты.

Снижение цен - попытка ускорить адаптацию бренда на рынке, где конкуренция в сегменте кроссоверов особенно остра. Российские покупатели стали требовательнее, а маркам-новичкам приходится доказывать ценность не только рекламой, но и реальной выгодой.

Пока рано говорить о провале - возможно, это лишь первый этап адаптации. Но факт остаётся фактом: KGM стартует с понижением, и дальнейший успех бренда будет зависеть от гибкости и реакции на рынок.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

