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Он стоял 50 лет — и теперь ждёт нового хозяина: идеальный Beetle 1972 года

1:32
Авто

На аукционе появился настоящий артефакт автомобильной истории — Volkswagen Super Beetle Baja Champion SE 1972 года выпуска. Его пробег составляет всего 167 километров, а состояние максимально приближено к заводскому: автомобиль почти полвека провёл в частной коллекции, вдали от дорог и времени.

Volkswagen Beetle
Фото: Own work by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Beetle

Модель выпущена ограниченным тиражом в честь побед Volkswagen в гонках по бездорожью, в том числе в знаменитом ралли Baja. Серия получила особое оформление, включая оригинальные шильдики, спортивные элементы отделки и редкие кузовные акценты. Всё это сохранилось в идеале, как будто машина только сошла с конвейера в Вольфсбурге.

Уникальность машины заключается не только в редкости самой серии, но и в её фактической "нулевой" эксплуатации. Ни перекраса, ни модернизаций — только оригинальные детали, родная краска и заводской интерьер.

Стартовая цена - 28 000 долларов, что эквивалентно примерно 2,2 млн рублей. Для коллекционеров это шанс приобрести настоящую капсулу времени, а не просто старинный автомобиль.

Интерес к таким лотам стабильно высок, особенно в эпоху цифровых ретро-фетишей и растущего интереса к классике с историей. Этот Beetle — не просто транспорт, а живая икона эпохи, когда стиль, простота и надёжность создавали культ.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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