Больше мощности, больше километров и меньше букв — новый Toyota bZ готов удивлять

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Toyota представила обновлённую версию своего электрокроссовера для американского рынка — модель получила не только улучшенные характеристики, но и упрощённое название. Теперь вместо сложного bZ4X кроссовер будет называться просто Toyota bZ.

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota bZ4X

К 2026 модельному году автомобиль стал мощнее: электромотор развивает 224 л. с. вместо прежних 204, что сделает разгон бодрее, а поездку — динамичнее. Существенно увеличилась и ёмкость батареи: новая литий-ионная батарея на 74,7 кВт·ч позволила увеличить запас хода с 406 до 505 км по циклу EPA.

Изменения направлены на повышение привлекательности модели на фоне растущей конкуренции среди электрических кроссоверов. Новое имя — шаг к упрощению восприятия бренда bZ (beyond Zero), особенно на рынке США, где краткость и узнаваемость часто играют ключевую роль.

Toyota делает ставку на расширение линейки электромобилей, но при этом сохраняет осторожность: несмотря на технологический апгрейд, новинка не позиционируется как революция. Это скорее эволюция — постепенное улучшение, призванное укрепить позиции бренда в сегменте, где японский автогигант пока лишь набирает вес.

Продажи обновлённой Toyota bZ в США стартуют во второй половине 2025 года, точные цены будут объявлены ближе к началу поставок.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

