От Mercedes до Zeekr: кто на самом деле в топе дорогих продаж

1:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Названы автомобили с самой высокой средней ценой среди популярных моделей на российском рынке. И лидер - без сюрпризов: Mercedes-Benz G-класс. Его средняя стоимость составляет 30,2 млн рублей, а с начала года уже продано 521 автомобиль.

Фото: commons.wikimedia.org by JamesYoung8167, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-Benz G-Class

На втором месте - BMW X5 со средней ценой 16,5 млн рублей, замыкает тройку Tank 700, китайский внедорожник, который уверенно заявляет о себе в премиум-сегменте с результатом 10,2 млн рублей за авто.

В расширенном списке оказались и другие дорогие модели, стабильно находящие покупателей: Li Auto L9, Zeekr 001, Exeed VX, Toyota Highlander и Tank 500. Все они — крупные кроссоверы и SUV, зачастую с богатыми комплектациями, гибридными или электрическими установками и акцентом на комфорт.

Отчёт подчёркивает: в России сохраняется устойчивый спрос на премиальные автомобили, особенно среди кроссоверов. И не только немецкие бренды правят бал — китайские марки всё активнее занимают позиции в топе, предлагая богатое оснащение по конкурентной цене.

Такой тренд говорит о том, что даже при нестабильной экономике интерес к дорогим автомобилям в стране не ослабевает. Более того, он трансформируется: люксовый сегмент расширяется за счёт новых брендов и альтернативных технологий.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

