Skoda Fabia разошлась тиражом свыше 5 миллионов — но это ещё не предел

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Skoda Fabia преодолела значимую веху — с 1999 года по всему миру было выпущено более 5 миллионов экземпляров этой модели. За четверть века компактный хэтчбек стал для бренда чем-то большим, чем просто доступный автомобиль: он закрепился в массовом сознании как надёжный, экономичный и универсальный выбор.

Фото: commons.wikimedia.org by lorentey (Karoly Lorentey) из Budapest, Hungary, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Škoda Fabia

Сейчас на рынке - уже четвёртое поколение Fabia. Современная версия выросла в габаритах, получила актуальный дизайн, расширенный набор опций и актуальные системы безопасности. Но при этом она по-прежнему остаётся самой доступной моделью в линейке Skoda. Именно Fabia обеспечивает почти треть всех продаж марки в мире, и этот показатель подчёркивает её особый статус в истории бренда.

В России официальные продажи Fabia завершились в 2014 году. Тем не менее, интерес к модели был стабильно высоким: на отечественном рынке было реализовано 135 тысяч автомобилей. Даже спустя годы после ухода с витрин, эти машины остаются востребованными на вторичном рынке благодаря своей выносливости и неприхотливости.

Fabia - это пример того, как компактный городской автомобиль может стать глобальным хитом. И хотя её путь на российском рынке прервался, вклад модели в имидж Skoda остаётся весомым.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

