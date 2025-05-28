Volvo увольняет 15% сотрудников — тревожный сигнал с холодным расчётом

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Volvo объявила о масштабных кадровых перестановках: компания уволит около 15% офисных сотрудников, что составляет примерно 3 тысячи человек. Основные сокращения затронут Швецию - именно там сосредоточена значительная часть управленческого персонала.

Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Volvo ES90

Причин несколько, и все они взаимосвязаны. Во-первых, наблюдается ощутимое снижение спроса на электромобили — основной вектор развития марки в последние годы. Несмотря на значительные инвестиции в электрические платформы и экологичные технологии, рынок реагирует сдержанно. Во-вторых, растущие издержки, особенно на фоне глобальных цепочек поставок и цен на сырьё, оказывают давление на прибыль. И наконец, торговая неопределённость в США, где политика и экономическая ситуация становятся всё менее предсказуемыми, мешает долгосрочному планированию.

Чтобы стабилизировать бизнес, Volvo запускает программу экономии на сумму 1,9 миллиарда долларов. В неё войдут не только сокращения персонала, но и пересмотр логистических, производственных и маркетинговых стратегий.

Представители компании подчёркивают: это решение даётся нелегко, но необходимо для сохранения конкурентоспособности в меняющихся условиях. В ближайшие месяцы ожидаются структурные реформы, включая возможную консолидацию отделов и цифровую трансформацию бизнес-процессов.

Для автопрома, находящегося на переломном этапе между ДВС и полной электрификацией, такой шаг — сигнал о том, что даже лидеры вынуждены пересматривать амбиции и адаптироваться к новой реальности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

