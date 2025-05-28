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Проект возрождения Волги снова пробуксовывает — график сорван, сроки плавают

1:30
Авто

Проект по возвращению легендарной "Волги" на российские дороги снова буксует. Запуск новых моделей, который ещё недавно казался почти реальностью, откладывается на неопределённый срок. График сдвинут, точные даты старта производства не называются.

газ волга
Фото: Own work by Alofok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
газ волга

В компании заявляют: работы над проектом продолжаются, но свежих новостей для общественности нет. Разработка ведётся, но без громких анонсов — в тени ожиданий и неоднократных обещаний.

Ранее публике представили три модели, созданные на базе китайских автомобилей Changan. Предполагалось, что они станут основой для возрождённой линейки "Волга". Машины выглядели современно, имели адаптированную внешность и ориентировались на бюджетный сегмент, но реального запуска в серию так и не последовало.

Причины очередной задержки официально не озвучены. По данным инсайдеров, могут быть задействованы сразу несколько факторов: сложности в локализации производства, затянувшиеся переговоры с китайскими партнёрами, а также отсутствие чёткой стратегии позиционирования бренда на обновлённом рынке.

В итоге новый "народный" седан остаётся мечтой. Пока — без подтверждённого дизайна, без ценника и даже без примерной даты старта продаж. И хотя имя "Волга" до сих пор вызывает у многих тёплую ностальгию, этого, увы, недостаточно, чтобы вернуть её на конвейер.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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