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Santa Fe стал дешевле на 1,5 млн — но есть нюанс, о котором не пишут в рекламе

1:50
Авто

На российском рынке — неожиданный поворот: цены на пятый Hyundai Santa Fe снизились сразу на 1,5 млн рублей. Теперь базовую комплектацию нового поколения можно заказать за 3,2 млн рублей, хотя ещё в апреле та же версия стоила минимум 4,4 млн.

Hyundai Santa Fe
Фото: Own work by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Hyundai Santa Fe

Речь идёт о полноприводной модели с бензиновым двигателем объёмом 2.5 литра мощностью 194 л. с. и классическим автоматом. Даже в стартовой комплектации автомобиль предлагает кожаный салон, что делает его особенно привлекательным среди конкурентов в этом ценовом сегменте.

Для тех, кто хочет больше мощности и технологий, доступна топовая версия - с турбомотором на 281 л. с. и роботизированной коробкой передач. Она обойдётся всего на 500 тысяч рублей дороже, то есть в 3,7 млн рублей. Учитывая динамику и уровень оснащения, это всё ещё выглядит выгодно на фоне недавних ценников.

Такой резкий пересмотр стоимости - редкость для моделей этого класса, особенно с учётом того, что Santa Fe пятого поколения получил обновлённый дизайн, просторный салон и продвинутые опции. Причины снижения официально не раскрываются, но эксперты предполагают: это может быть связано как с корректировкой логистических издержек, так и с усилением конкуренции в сегменте среднеразмерных SUV.

В любом случае, новое ценовое позиционирование выводит Santa Fe в число наиболее интересных предложений на рынке. И если вы задумывались о покупке кроссовера — сейчас самое время обратить внимание на этот вариант.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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