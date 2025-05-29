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Новый скандал: электромобили лгут о расходе топлива гораздо больше, чем бензиновые модели

3:08
Авто

Электрокары обещают революцию на дорогах, но вот беда — когда дело доходит до реального расхода энергии, многие модели с треском проваливаются. Об этом заявляет новое исследование, проведённое Обществом инженеров-автомобилестроителей (SAE) в США при участии издания Car & Driver. Вывод? Электромобили чаще всего выдают желаемое за действительное, особенно если речь идёт о дальних поездках.

Hyundai Ioniq
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Kramer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Hyundai Ioniq

Что не так с тестами

Официальные данные по пробегу электромобилей формируются на основе тестов Агентства по охране окружающей среды США (EPA). Проблема в том, что тесты не совсем честные. Они отдают предпочтение городской езде — в общей формуле расчёта доля города составляет 55%, а шоссе — лишь 45%. Вроде бы логично, ведь многие действительно используют автомобиль в черте города. Но когда вы планируете междугороднюю поездку, важен именно шоссейный пробег.

А он, как выяснилось, подкачал. По данным испытаний Car & Driver, на постоянной скорости 120 км/ч бензиновые автомобили в среднем расходуют на 4% меньше, чем заявлено в документации. А вот электрокары — на 12,5% больше. Особенно остро это ощущается в дороге: вы рассчитываете на 400 км до зарядки, а в реальности приходится искать станцию уже на 320-м.

Почему цифры не бьются

Во-первых, тесты EPA проходят на переменных скоростях с торможениями и разгонами — то есть в условиях, где электромобили проявляют себя лучше благодаря системам рекуперации. Во-вторых, данные на высоких скоростях рассчитываются по формуле, а не измеряются напрямую. Да и сами автопроизводители выбирают, по какому протоколу будут тестироваться их машины — а коэффициенты поправки зависят от этого выбора. В итоге, одни бренды получают более благоприятные результаты без особых усилий, а другие — вынуждены довольствоваться меньшим.

Немцы держатся скромнее, а Tesla — рискует

"Отдел маркетинга хочет назвать большую цифру, но перед клиентами вы предпочтете быть консервативными в своих оценках, чтобы не разочаровать их", — объясняет Дэйв Вандервурп, директор по испытаниям в Car & Driver и соавтор исследования.

По его словам, немецкие автогиганты вроде BMW, Audi и Porsche дают более скромные оценки запаса хода, и в итоге почти всегда соответствуют ожиданиям.

"Обещанный запас хода Tesla в 400 миль и запас хода Porsche в 300 миль на самом деле дают одинаковый реальный запас хода на скоростях шоссе", — добавляет он.

Что предлагают эксперты

SAE предлагает ввести два отдельных показателя — один для города, другой для шоссе. Так покупатель сможет более точно оценить возможности автомобиля в разных условиях, а не попадёт в ловушку красивых, но далеких от реальности цифр.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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