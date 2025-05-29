Неожиданная защита от ржавчины: почему старым автомобилям нужны литые диски

2:16 Your browser does not support the audio element. Авто

Иногда самая простая деталь автомобиля может сыграть куда большую роль, чем кажется на первый взгляд. Особенно если речь идёт о старых, поживших на дорогах машинах. Один из таких "неочевидных героев" — это литые диски. Да, те самые, что часто ставят ради внешнего лоска. Но как выясняется, они могут буквально спасти кузов от преждевременной гибели.

Фото: Freepik by senivpetro Автомобильный диск

Коррозия не дремлет

Старые автомобили отличаются от новых не только дизайном, салоном или опциями. Главное отличие — состояние кузова. Новая машина покрыта свежей краской, надёжной оцинковкой и дополнительными слоями защиты. А вот у пожилого "железного коня" лакокрасочное покрытие уже потрескалось, а цинковая защита — если не исчезла, то точно изрядно пострадала.

В таких условиях вступают в игру законы электрохимии. Когда металл взаимодействует с влагой, да ещё и с другими металлами, запускается гальваническая коррозия — цинк, а затем и сталь, начинают разрушаться.

Что делают литые диски

Литые диски, как правило, изготавливаются из алюминиевых или магниевых сплавов. А это значит — они химически "жертвуют собой", защищая стальные детали автомобиля от коррозии. В результате, зоны вокруг колёс, которые обычно страдают первыми, получают дополнительную защиту от разрушения.

Парадоксально, но факт: в старых автомобилях литые диски становятся не просто украшением, а рабочим элементом антикоррозийной защиты. Особенно это актуально для машин, уже побывавших в авариях и переживших кузовной ремонт — там, где цинковая защита, скорее всего, уже неэффективна.

Не навреди: медная смазка

Есть ещё один момент, связанный с "химией на колёсах". Во время сезонной смены резины механики часто предлагают обработать ступицы медной смазкой, чтобы диски легче снимались. Но вот проблема: медь в паре с железом ускоряет коррозию. Особенно на старых авто. Получается, что вместо пользы такая смазка может ускорить разрушение металла.

Уточнения

Ржа́вчина (устар. «ржа») — общий термин для определения оксидов железа.

