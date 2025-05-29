Скрипят тормоза? Не игнорируй — за этим может прятаться дорогостоящий ремонт

Скрип тормозов — раздражающая и пугающая вещь. Этот звук знаком многим водителям, но далеко не все спешат разобраться, почему он возникает. Между тем, игнорировать его — опасно: за простым визгом могут скрываться серьёзные неисправности.
Причины скрипа могут быть самыми разными — от банальных до технически сложных:
Пыль и грязь: частая причина — мелкий мусор, застрявший между колодками и диском.
Новые тормозные колодки: после замены они могут поскрипывать некоторое время, пока не притрутся.
Износ: современные колодки оснащены металлическими индикаторами — они специально создают шум, когда деталь пора менять.
Кривые тормозные диски: деформация мешает плотному контакту, что и вызывает визг.
Ржавчина: бывает, особенно если авто подолгу стоит без движения.
Плохая установка или низкое качество запчастей: если недавно был ремонт, стоит проверить, не в этом ли дело.
Прежде чем ехать в сервис, можно попробовать один простой способ — интенсивное торможение. Это часто помогает удалить налёт с тормозных дисков и колодок.
Найдите безопасный участок дороги — например, загородный или пустой шоссе.
Разгонитесь до 60-80 км/ч.
Плавно, но уверенно затормозите до 10-20 км/ч. Без блокировки колёс.
Повторите 5-6 раз, делая паузу между торможениями.
Во время таких торможений фрикционные элементы нагреваются, выгорает грязь и сажа, улучшается контакт между поверхностями. Иногда этого вполне достаточно, чтобы скрип исчез.
Если скрип не пропадает даже после "прожарки", нужно обратиться в сервис. Особенно если:
скрип громкий и металлический;
при торможении ощущается вибрация;
увеличился тормозной путь;
педаль стала "ватной";
горит лампа тормозной системы.
Помните: тормоза — это не мелочь. Лучше потратить час на диагностику, чем рисковать на дороге.
Тормозная система ранее Тормоз (от др.-греч. τόρμος) — специальная система для замедления или полного прекращения движения чего-либо, например груза, повозки, автомобиля, самолёта, подъёмной машины и прочего, которая дает возможность управлять этим движением и в случае надобности остановить его.
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