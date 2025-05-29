Скрипят тормоза? Не игнорируй — за этим может прятаться дорогостоящий ремонт

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Скрип тормозов — раздражающая и пугающая вещь. Этот звук знаком многим водителям, но далеко не все спешат разобраться, почему он возникает. Между тем, игнорировать его — опасно: за простым визгом могут скрываться серьёзные неисправности.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain тормоз

Откуда берётся скрип

Причины скрипа могут быть самыми разными — от банальных до технически сложных:

Пыль и грязь : частая причина — мелкий мусор, застрявший между колодками и диском.

Новые тормозные колодки : после замены они могут поскрипывать некоторое время, пока не притрутся.

Износ : современные колодки оснащены металлическими индикаторами — они специально создают шум, когда деталь пора менять.

Кривые тормозные диски : деформация мешает плотному контакту, что и вызывает визг.

Ржавчина : бывает, особенно если авто подолгу стоит без движения.

Плохая установка или низкое качество запчастей: если недавно был ремонт, стоит проверить, не в этом ли дело.

Что можно сделать самостоятельно

Прежде чем ехать в сервис, можно попробовать один простой способ — интенсивное торможение. Это часто помогает удалить налёт с тормозных дисков и колодок.

Как выполнить процедуру:

Найдите безопасный участок дороги — например, загородный или пустой шоссе. Разгонитесь до 60-80 км/ч. Плавно, но уверенно затормозите до 10-20 км/ч. Без блокировки колёс. Повторите 5-6 раз, делая паузу между торможениями.

Во время таких торможений фрикционные элементы нагреваются, выгорает грязь и сажа, улучшается контакт между поверхностями. Иногда этого вполне достаточно, чтобы скрип исчез.

Когда точно нужен механик

Если скрип не пропадает даже после "прожарки", нужно обратиться в сервис. Особенно если:

скрип громкий и металлический;

при торможении ощущается вибрация;

увеличился тормозной путь;

педаль стала "ватной";

горит лампа тормозной системы.

Помните: тормоза — это не мелочь. Лучше потратить час на диагностику, чем рисковать на дороге.

Уточнения

Тормозная система ранее Тормоз (от др.-греч. τόρμος) — специальная система для замедления или полного прекращения движения чего-либо, например груза, повозки, автомобиля, самолёта, подъёмной машины и прочего, которая дает возможность управлять этим движением и в случае надобности остановить его.

