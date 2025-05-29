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Скрипят тормоза? Не игнорируй — за этим может прятаться дорогостоящий ремонт

2:17
Авто

Скрип тормозов — раздражающая и пугающая вещь. Этот звук знаком многим водителям, но далеко не все спешат разобраться, почему он возникает. Между тем, игнорировать его — опасно: за простым визгом могут скрываться серьёзные неисправности.

тормоз
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тормоз

Откуда берётся скрип

Причины скрипа могут быть самыми разными — от банальных до технически сложных:

  • Пыль и грязь: частая причина — мелкий мусор, застрявший между колодками и диском.

  • Новые тормозные колодки: после замены они могут поскрипывать некоторое время, пока не притрутся.

  • Износ: современные колодки оснащены металлическими индикаторами — они специально создают шум, когда деталь пора менять.

  • Кривые тормозные диски: деформация мешает плотному контакту, что и вызывает визг.

  • Ржавчина: бывает, особенно если авто подолгу стоит без движения.

  • Плохая установка или низкое качество запчастей: если недавно был ремонт, стоит проверить, не в этом ли дело.

Что можно сделать самостоятельно

Прежде чем ехать в сервис, можно попробовать один простой способ — интенсивное торможение. Это часто помогает удалить налёт с тормозных дисков и колодок.

Как выполнить процедуру:

  1. Найдите безопасный участок дороги — например, загородный или пустой шоссе.

  2. Разгонитесь до 60-80 км/ч.

  3. Плавно, но уверенно затормозите до 10-20 км/ч. Без блокировки колёс.

  4. Повторите 5-6 раз, делая паузу между торможениями.

Во время таких торможений фрикционные элементы нагреваются, выгорает грязь и сажа, улучшается контакт между поверхностями. Иногда этого вполне достаточно, чтобы скрип исчез.

Когда точно нужен механик

Если скрип не пропадает даже после "прожарки", нужно обратиться в сервис. Особенно если:

  • скрип громкий и металлический;

  • при торможении ощущается вибрация;

  • увеличился тормозной путь;

  • педаль стала "ватной";

  • горит лампа тормозной системы.

Помните: тормоза — это не мелочь. Лучше потратить час на диагностику, чем рисковать на дороге.

Уточнения

Тормозная система ранее Тормоз (от др.-греч. τόρμος) — специальная система для замедления или полного прекращения движения чего-либо, например груза, повозки, автомобиля, самолёта, подъёмной машины и прочего, которая дает возможность управлять этим движением и в случае надобности остановить его.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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