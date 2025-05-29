Электромобили не спасли: автогиганты массово увольняют сотрудников заводов

Мир автопрома лихорадит: электрификация тормозит, продажи буксуют, а увольнения уже не просто угроза — они реальность. Вчерашние символы стабильности и успеха — Porsche, Volvo и Nissan — сегодня спешно сокращают персонал, оптимизируют бюджеты и… продают штаб-квартиры.
Легендарный немецкий производитель объявил об "обширной программе трансформации затрат и масштабов". Иначе говоря — будет больно.
"Мы запускаем стратегический план, адаптированный к значительно более длительной фазе перехода к электрической мобильности", — заявили в компании.
В цифрах это значит, что 3900 сотрудников по всему миру лишатся работы к 2029 году. Причём акцент делается на обсуждении со службой производства так называемого "структурного пакета", задача которого — выжать из Porsche максимум эффективности в ближайшие годы.
Шведы пошли схожим путём. В рамках плана по сокращению издержек и управлению денежным потоком, компания расстанется с 3000 работниками, из которых 1200 — в самой Швеции. Под раздачу попали и консультанты: их количество тоже резко урежут.
"Сокращения затронут офисные позиции и составят около 15% от общей численности сотрудников, работающих в офисах по всему миру", — прокомментировали в компании Volvo.
Компания ожидает, что расходы на реструктуризацию составят 1,5 млрд шведских крон (138,5 млн евро). Увольнения стартуют уже осенью.
Самый драматичный сюжет — у японского гиганта Nissan, который готов расстаться с собственной штаб-квартирой в Иокогаме. Блестящее здание, построенное в 2009 году, теперь включено в список активов на продажу.
По данным Nikkei Asia, Nissan хочет продать здание до марта 2026 года. Его стоимость — около 700 миллионов евро.
И это ещё не всё. Nissan закроет 7 заводов, два из них в самой Японии (Оппама и Сёнан), а также сократит 20 000 рабочих мест по всему миру. Причина — убытки в размере 4,5 миллиарда долларов в прошлом году. Курс на выживание объявлен официально.
Фа́брика (от лат. fabrica — мастерская; заво́д) — промышленное предприятие, основанное на применении машин, характеризующееся крупномасштабным производством.
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