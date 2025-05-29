Угнал у угонщика: как румын вернул свою машину и попал в тюрьму

Иногда реальность пишет сценарии лучше любого сериала. В Германии разгорается юридический казус: мужчина угнал у нового владельца свою же машину, которую у него украли раньше. Звучит, как анекдот? А теперь представьте, что он еще и был арестован за это.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW M3 (G81) Motorworld Munich 1X7A0058

Как всё началось

27-летний житель Мангейма решил проведать родню в Румынии, куда и отправился на своём BMW 2017 года выпуска. Но поездка закончилась неприятно — машину угнали. Мужчина сразу заявил о пропаже в полицию и страховую компанию, как и положено.

Расследование привело к неожиданному повороту: выяснилось, что автомобиль уже продан 38-летнему жителю Дортмунда. Очевидно, он приобрел угнанное авто, скорее всего, не подозревая об этом.

И вот начинается самое интересное: первый владелец отследил свой BMW с помощью GPS, поехал в Дортмунд, открыл машину оригинальным ключом и… просто уехал домой.

Полиция в ступоре

Разумеется, "новый" владелец сообщил о краже, а полиция с помощью всё того же GPS нашла машину. Только теперь за рулём был уже законный владелец, с оригинальными ключами и документами на руках. Его задержали, но тут же началась юридическая неразбериха.

BMW стоимостью 12 000 евро пока находится на стоянке полиции. Сейчас правоохранители пытаются установить, кому именно принадлежит автомобиль — и стал ли первый владелец угонщиком, если он просто вернул своё.

Параллельно в Румынии ищут настоящих похитителей машины — тех самых, с кого всё и началось.

Получается, что угнанный BMW был… угнан обратно. Закон молчит, а полиция разводит руками.

Уточнения

Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.

