Машина чихает и тупит? Ей срочно нужен одна агрессивная процедура

2:15 Your browser does not support the audio element. Авто

С наступлением тепла автомобилисты традиционно вспоминают о сезонной подготовке: летняя резина, масло, фильтры. Но вот что часто упускается — после зимы двигатель начинает работать как будто вполсилы. Это не мистика, а следствие морозов и городской езды в пробках. Хорошая новость: решение не только простое, но и приятное — нужна поездка "на тапке".

Фото: Wikipedia by メルビル, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ тахометр

Почему весной особенно важно "выгуливать" мотор

Зимой машина страдает. Холодный пуск, редкие прогревы, короткие маршруты, пробки — всё это нагружает масляную систему, втулки и цилиндры. И если вы наливали масло "на авось" или экономили на заправке, то засоры в масляных каналах и нагар в камере сгорания — лишь вопрос времени.

Особенно страдают свечи, форсунки и топливный насос. Машина начинает "попёрдывать" при разгоне и "тупить" на старте. Всё это — первые звоночки масляного голодания, которое грозит дорогостоящим ремонтом.

Поэтому, как только асфальт прогрелся, самое время выехать за город и хорошенько "прожарить" мотор.

Как это работает

Смысл — дать двигателю поработать в высокотемпературном режиме. При этом сжигается сажа, улетучивается конденсат из глушителя и бака, выгорают отложения на свечах и форсунках. Плюс, прогревается масло, восстанавливаются его защитные свойства, а масляные каналы промываются естественным образом.

Что нужно сделать

выехать на загородное шоссе;

держать обороты 3000-5000 об/мин в течение 30-40 минут;

если коробка автомат — перейти в ручной режим, чтобы коробка не переключалась на высшую передачу;

повторять каждые 4000-5000 км.

Такой метод особенно полезен тем, кто зимой ездил в режиме "дом-магазин-дом". Ведь при коротких поездках конденсат оседает даже в картере, смешивается с маслом и ухудшает его работу.

"Прожарка" решает массу проблем: от плохого запуска до затупленного разгона. И да — двигатель скажет спасибо.

Уточнения

Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.

