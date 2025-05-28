Дизельгейт догнал своих героев: бывшие топ-менеджеры Volkswagen отправлены за решетку

Спустя десять лет после крупнейшего экологического скандала в истории автопрома немецкое правосудие вынесло приговор: четверо бывших руководителей Volkswagen признаны виновными в соучастии в мошенничестве с дизельными двигателями.
Брауншвейгский суд не стал ограничиваться штрафами. Самый жесткий вердикт достался бывшему главе программы дизельных двигателей Йенсу Х. — четыре года и шесть месяцев лишения свободы. Остальные фигуранты получили более мягкие, но не менее показательные наказания.
Хайнц-Якоб Нойссер, который возглавлял разработку, отделался условным сроком — один год и три месяца.
Ханно Джей, отвечавший за электронику привода, получил два года и семь месяцев, также условно.
Четвёртый обвиняемый (его имя не разглашается) — один год и десять месяцев условно.
Volkswagen, в свою очередь, поспешил заявить, что разбирательство в суде Брауншвейга касается частных лиц и не влияет на гражданские дела, в которых участвует компания.
Скандал, получивший название "Дизельгейт", разразился осенью 2015 года, когда Агентство по охране окружающей среды США (EPA) раскрыло: автомобили VW были оснащены специальным софтом, который "понимал", когда проходит тест на выбросы, и временно снижал вредные вещества. В реальной эксплуатации выбросы были в десятки раз выше допустимых.
Это открытие стоило автогиганту не только репутации, но и более 33 миллиардов долларов в виде штрафов и компенсаций по всему миру. В США уже тогда были осуждены два топ-менеджера концерна. В Германии процесс затянулся на годы.
К слову, бывший глава VW Мартин Винтеркорн тоже должен был предстать перед судом, но разбирательства в его отношении приостановлены — официально, "по состоянию здоровья". Дата возможного возобновления пока не названа.
Афера концерна «Volkswagen» (также Дизельгейт, по аналогии с Уотергейтским скандалом; нем. VW-Abgasskandal) была раскрыта в сентябре 2015 года, когда выяснилось, что более 11 миллионов дизельных автомобилей по всему миру были оснащены программным обеспечением, которое во время проведения тестов определяло, что автомобиль стоит на стенде неподвижно по тому, что не все его колеса вращались, и, корректируя подачу топлива, в десятки раз занижало количество вредных газов, в частности, NOx (оксидов азота), выбрасываемых в воздух.
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