Дизельгейт догнал своих героев: бывшие топ-менеджеры Volkswagen отправлены за решетку

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Спустя десять лет после крупнейшего экологического скандала в истории автопрома немецкое правосудие вынесло приговор: четверо бывших руководителей Volkswagen признаны виновными в соучастии в мошенничестве с дизельными двигателями.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Volkswagen

Брауншвейгский суд не стал ограничиваться штрафами. Самый жесткий вердикт достался бывшему главе программы дизельных двигателей Йенсу Х. — четыре года и шесть месяцев лишения свободы. Остальные фигуранты получили более мягкие, но не менее показательные наказания.

Хайнц-Якоб Нойссер, который возглавлял разработку, отделался условным сроком — один год и три месяца.

Ханно Джей, отвечавший за электронику привода, получил два года и семь месяцев, также условно.

Четвёртый обвиняемый (его имя не разглашается) — один год и десять месяцев условно.

Volkswagen, в свою очередь, поспешил заявить, что разбирательство в суде Брауншвейга касается частных лиц и не влияет на гражданские дела, в которых участвует компания.

Как всё начиналось

Скандал, получивший название "Дизельгейт", разразился осенью 2015 года, когда Агентство по охране окружающей среды США (EPA) раскрыло: автомобили VW были оснащены специальным софтом, который "понимал", когда проходит тест на выбросы, и временно снижал вредные вещества. В реальной эксплуатации выбросы были в десятки раз выше допустимых.

Это открытие стоило автогиганту не только репутации, но и более 33 миллиардов долларов в виде штрафов и компенсаций по всему миру. В США уже тогда были осуждены два топ-менеджера концерна. В Германии процесс затянулся на годы.

К слову, бывший глава VW Мартин Винтеркорн тоже должен был предстать перед судом, но разбирательства в его отношении приостановлены — официально, "по состоянию здоровья". Дата возможного возобновления пока не названа.

Уточнения