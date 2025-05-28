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Легендарная Ferrari F2001 ушла с молотка: машину Шумахера продали за 16 миллионов евро

1:45
Авто

На аукционе Sotheby's, прошедшем в разгар гоночного уикенда в Монако, был установлен новый рекорд: болид Ferrari F2001, на котором Михаэль Шумахер выиграл самую престижную гонку сезона и завоевал чемпионский титул в 2001 году, продан за 15,98 миллиона евро.

Ferrari F2001
Фото: commons.wikimedia.org by Michele Borioli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ferrari F2001

Этот автомобиль с шасси №211 — не просто памятник славному прошлому. Он в буквальном смысле стал символом одной из самых ярких эпох в истории Формулы-1. Победа в Монако и триумф на Гран-при Венгрии в том же сезоне сделали этот болид легендарным. Именно он принес Шумахеру четвертое чемпионство и стал последним автомобилем, на котором немец выигрывал в княжестве.

Перед продажей Ferrari прошла полную реставрацию и техническое обслуживание на родном заводе в Маранелло. По сути, для возвращения машины на гоночную трассу не хватает только новых топливных баков — они уже оплачены новым владельцем, имя которого не раскрывается. Так что этот Ferrari способен не просто пылиться в коллекции, а рвать асфальт, как и 24 года назад.

Любопытно, что это не единственный "артефакт" из личной истории Шумахера, который попал в поле зрения коллекционеров в 2025 году. Ранее сообщалось, что на продажу будет выставлен его первый личный Ferrari — F355 GTS из 1996 года. Этот автомобиль, подаренный Михаэлю при переходе в итальянскую команду, также планировалось продать с аукциона в Париже, но пока без официальных итогов.

Уточнения

Ferrari F2001 — болид Формулы-1, построенный для участия в чемпионате 2001 года.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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