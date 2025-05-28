Не спеши в автосалон за новым китайцем: 5 авто с пробегом, которые точно стоит рассмотреть для покупки

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1:59
Авто

Покупка нового автомобиля в Бразилии всё больше напоминает квест для избранных — цены растут, комплектации беднеют, а дилеры всё чаще улыбаются только за дополнительную плату. Хорошая новость? Не обязательно гнаться за блестящим кузовом с нулевым пробегом, чтобы обзавестись отличным авто.

Volkswagen Golf
Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Golf

Мы собрали 5 подержанных моделей, которые не только не уступают многим новинкам на рынке, но и часто превосходят их по надёжности, оснащению и реальной выгоде. Итак, вот кто заслуживает место в вашем гараже (и, возможно, в сердце).

5. Honda Civic

Классика жанра. Он не требует постоянного внимания, редко ломается и едет плавно, как швейцарские часы на колёсах. Даже спустя годы Civic остаётся грозным соперником для многих новых седанов.

4. Volkswagen Golf

Да, новый Golf стоит как квартира-студия. Но за те же деньги можно взять аккуратный подержанный вариант в комплектации Highline с турбомотором на 140 л. с. — и наслаждаться легендой без кредитной кабалы.

3. Chevrolet Cruze

Хэтчбек или седан — неважно. Cruze был несправедливо обделён вниманием, но по сути это отличная машина с хорошим оснащением, достойной динамикой и комфортом бизнес-класса. А стоит как голый хэтч.

2. Fiat Uno

Если выбирать между новым Mobi и подержанным Uno, выбор очевиден: последний симпатичнее, просторнее, лучше едет и не выглядит "вчерашним днём". Особенно в прощальной версии Uno CIAO.

1. Volkswagen Gol

Король народных сердец и бразильских дорог. Gol по-прежнему популярен, лёгок в обслуживании и не теряет ликвидности. Отличный выбор для тех, кто хочет машину "на каждый день" и "на всякий случай".

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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