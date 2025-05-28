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Fiat возвращает легенду: Ducato 2026 — фургон, который может больше, чем некоторые грузовики

2:50
Авто

Fiat делает ставку на коммерческий транспорт будущего — и делает это громко. В Бразилии дебютировала обновлённая версия культового фургона Ducato, которую уже прозвали "новой итальянской Комби". Ставка — на экономичный 2.2-литровый турбодизель, новые цифровые технологии и до 13 м³ грузового пространства.

Fiat Ducato
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Fiat Ducato

Официальный старт продаж намечен на июнь 2025 года, а цена начинается с 4 106 167 руб. Но новинка обещает гораздо больше, чем просто привлекательный ценник.

Мощнее, тише и экономичнее

Главная фишка — модернизированный турбодизель с прежней мощностью в 140 л. с., но увеличенным крутящим моментом (350 Нм против прежних 340). И всё это — с улучшенной экономичностью (до 10,8 км/л по городу), сниженным уровнем шума и соответствием экологическим нормам Proconve L8.

Внешность, которая внушает доверие

Fiat слегка освежил внешность Ducato 2026. Новый бампер, улучшенные зеркала, современные колпаки и три варианта окраски — включая эффектный "чёрный карбон". Внутри — новый руль с электроусилителем, переделанные дверные панели и 5-дюймовый мультимедийный экран.

Технологии, которые раньше были только в легковушках

Fiat Connect. Me — ключевая новинка. Это система удалённого контроля и телеметрии: отслеживание положения, уведомления о ТО, экстренная помощь и защита от угона — бесплатно на первый год.

Пространство под любые задачи

Салон адаптируется под любые нужды — от развозки хлеба до перевозки инвалидов или трансформации в мини-дом на колёсах. Ducato предлагает объём от 11,5 до 13 м³, распашные двери на 270°, широкий выбор конфигураций. Всё продумано до мелочей.

Версии и цены:

  • Cargo — 4 106 167 руб.

  • Maxicargo — 4 162 418 руб.

  • Comfort — 5 287 434 руб.

  • Luxo  — 5 413 998

На фоне жёстких эконорм и роста спроса на надёжные фургоны, Ducato 2026 стал ответом на вызовы времени. Сочетание наследия, мощности, технологий и адаптивности делает его логичным выбором для малого и среднего бизнеса.

Уточнения

FIAT (акроним от Fabbrica Italiana Automobili Torino с итал. — «Итальянская автомобильная фабрика Турина») — итальянская компания — производитель автомобилей.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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