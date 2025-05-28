Они почти не ломаются: 6 автомобилей, которые спасут вас от визитов в сервис

Каждому водителю знакомо чувство, когда мелкий ремонт превращается в удар по кошельку. Поэтому надёжность — один из ключевых критериев при покупке машины. Автоэксперты составили список автомобилей, которые редко заглядывают в автосервис. Эти модели помогут не только сэкономить на ремонтах, но и сберечь нервы.
Как отмечает автоэксперт Мелани Муссон, Subaru Outback может стоить дороже конкурентов, но с лихвой окупает эту разницу своей надёжностью. Он славится долговечными моторами, полным приводом и проходимостью — особенно ценными в зимних и оффроуд-условиях.
Пикап от GMC также не из дешёвых, но, по словам Муссон, именно эта модель служит дольше аналогов от Ford или Ram. Даже по прошествии лет Sierra 1500 реже сталкивается с серьёзными поломками.
Этот представительский седан — выбор для тех, кто ценит комфорт и хочет забыть про сервис на годы. Как утверждает Патрик Дорнебос, владелец блога Car TripleES, Lexus ES — один из самых надёжных автомобилей в своём сегменте.
По мнению Франка де Мёлдера из Classic Car Maintenance, эти модели южнокорейского премиума по уровню надёжности стоят в одном ряду с Lexus. Они редко требуют серьёзного вмешательства и могут прослужить десятилетиями.
Легенда рынка — Honda Accord. Как подчёркивает Марк Бенеке из Westland Auto Sales, это один из самых выносливых седанов: минимальные поломки, стабильная работа даже после сотен тысяч километров.
И, наконец, отдельного внимания заслуживают электрокары. Айден Рашби, глава Carmoola, подчёркивает: у электромобилей меньше движущихся частей, а значит — меньше шансов на поломку. Это особенно актуально в условиях стремительно растущего парка электротранспорта.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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