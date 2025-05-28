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Они почти не ломаются: 6 автомобилей, которые спасут вас от визитов в сервис

2:09
Авто

Каждому водителю знакомо чувство, когда мелкий ремонт превращается в удар по кошельку. Поэтому надёжность — один из ключевых критериев при покупке машины. Автоэксперты составили список автомобилей, которые редко заглядывают в автосервис. Эти модели помогут не только сэкономить на ремонтах, но и сберечь нервы.

Lexus ES 350
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lexus ES 350

Subaru Outback

Как отмечает автоэксперт Мелани Муссон, Subaru Outback может стоить дороже конкурентов, но с лихвой окупает эту разницу своей надёжностью. Он славится долговечными моторами, полным приводом и проходимостью — особенно ценными в зимних и оффроуд-условиях.

GMC Sierra 1500

Пикап от GMC также не из дешёвых, но, по словам Муссон, именно эта модель служит дольше аналогов от Ford или Ram. Даже по прошествии лет Sierra 1500 реже сталкивается с серьёзными поломками.

Lexus ES

Этот представительский седан — выбор для тех, кто ценит комфорт и хочет забыть про сервис на годы. Как утверждает Патрик Дорнебос, владелец блога Car TripleES, Lexus ES — один из самых надёжных автомобилей в своём сегменте.

Genesis G80 и G90

По мнению Франка де Мёлдера из Classic Car Maintenance, эти модели южнокорейского премиума по уровню надёжности стоят в одном ряду с Lexus. Они редко требуют серьёзного вмешательства и могут прослужить десятилетиями.

Honda Accord

Легенда рынка — Honda Accord. Как подчёркивает Марк Бенеке из Westland Auto Sales, это один из самых выносливых седанов: минимальные поломки, стабильная работа даже после сотен тысяч километров.

Электромобили

И, наконец, отдельного внимания заслуживают электрокары. Айден Рашби, глава Carmoola, подчёркивает: у электромобилей меньше движущихся частей, а значит — меньше шансов на поломку. Это особенно актуально в условиях стремительно растущего парка электротранспорта.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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