Поломка автомобиля вдали от дома: что обязательно иметь под рукой, чтобы быстро вернуться в дорогу

Лето не за горами — время путешествий и дальних поездок на автомобиле. Многие впервые отправятся в путь на своей машине, и закономерно возникает вопрос: какие инструменты взять с собой? О запчастях можно поговорить отдельно, а вот про ключи, изоленту и другие полезные мелочи расскажем прямо сейчас.
Первое, что должно быть в машине, — домкрат и баллонный ключ. Штатные варианты часто оставляют желать лучшего: домкрат-ромбик может сломаться после пары использований, а штатный ключ — погнуться при первом же серьёзном усилии. Лучше купить надёжный крестовой ключ (он удобнее) и домкрат с запасом грузоподъёмности, подобранный под клиренс вашего авто.
Не помешают и противооткатные башмаки — кирпичи на обочине сейчас редкость. Если вместо полноразмерного запаски у вас "докатка", возьмите ремкомплект для шин и компрессор.
Аккумулятор может разрядиться в самый неподходящий момент — например, если забыли выключить свет в багажнике. Провода для прикуривания (с хорошим сечением!) и ключ на 10 (чтобы скинуть клеммы) — must-have.
Также пригодятся:
Сканер брать не обязательно — если нет опыта ремонта, он только добавит паники. А вот свечной ключ может выручить, особенно если зальёте свечи при неудачном запуске.
И не забудьте про буксировочный трос — вдруг придётся кого-то тянуть (или вас).
Автомеханик (автослесарь) — рабочий, выполняющий ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта, а также осуществляющий контроль над техническим состоянием автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, таких как, например, динамометр, автосканер и т. д.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.