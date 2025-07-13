Поломка автомобиля вдали от дома: что обязательно иметь под рукой, чтобы быстро вернуться в дорогу

Набор для автомобиля в дальней дороге: перечень необходимых вещей

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Лето не за горами — время путешествий и дальних поездок на автомобиле. Многие впервые отправятся в путь на своей машине, и закономерно возникает вопрос: какие инструменты взять с собой? О запчастях можно поговорить отдельно, а вот про ключи, изоленту и другие полезные мелочи расскажем прямо сейчас.

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капот

Базовый набор

Первое, что должно быть в машине, — домкрат и баллонный ключ. Штатные варианты часто оставляют желать лучшего: домкрат-ромбик может сломаться после пары использований, а штатный ключ — погнуться при первом же серьёзном усилии. Лучше купить надёжный крестовой ключ (он удобнее) и домкрат с запасом грузоподъёмности, подобранный под клиренс вашего авто.

Не помешают и противооткатные башмаки — кирпичи на обочине сейчас редкость. Если вместо полноразмерного запаски у вас "докатка", возьмите ремкомплект для шин и компрессор.

Электрика

Аккумулятор может разрядиться в самый неподходящий момент — например, если забыли выключить свет в багажнике. Провода для прикуривания (с хорошим сечением!) и ключ на 10 (чтобы скинуть клеммы) — must-have.

Также пригодятся:

тонкая плоская отвёртка (для разъёмов и предохранителей);

крестовая отвёртка и набор бит;

запасные предохранители.

Сканер брать не обязательно — если нет опыта ремонта, он только добавит паники. А вот свечной ключ может выручить, особенно если зальёте свечи при неудачном запуске.

Мелочи, которые спасают

WD-40 — открутит прикипевшие гайки;

изолента — временный ремонт проводов и не только (автор как-то примотал ею дворник!);

молоток — выправит погнутый диск или поможет снять заклинившую деталь;

пассатижи и мультитул — универсальные помощники;

фонарик — поломки любят темноту.

И не забудьте про буксировочный трос — вдруг придётся кого-то тянуть (или вас).

Уточнения

Автомеханик (автослесарь) — рабочий, выполняющий ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта, а также осуществляющий контроль над техническим состоянием автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, таких как, например, динамометр, автосканер и т. д.

