Ездят по три сезона и не дубеют: названы честные модели шин

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Когда шины лысеют, но держат лучше новых: как не ошибиться с выбором

Фото: Freepik by fxquadro Склад автомобильных шин

Покрышка с минимальным остатком протектора может тормозить лучше, чем новенькая, но дешевая. Всё дело — в составе и качестве, а не в рисунке.

Автовладельцы нередко оценивают износ "на глаз": есть бороздки — значит, шина годная. Но даже при приличном протекторе машина может уводить в дождь, швырять на поворотах и тормозить хуже телеги. Всё потому, что глубина — далеко не главный параметр.

Износ бывает разный

Важно, как снашиваются плечевые зоны, остались ли рабочими ламели, сохранилась ли эластичность. Одни шины дубеют после зимы, другие — держат дорогу с остатком 3 мм лучше новых "китайцев".

Какие шины можно не менять до упора

1. Michelin CrossClimate / Primacy 4

Прямо заявляют: шина работает до самого конца. И правда — даже при остатке 3 мм тормозной путь короткий, повороты держатся уверенно. Цена кусается, но качество окупает каждый рубль.

2. Nokian Hakka Green 3 / Nordman SX2

Финны делают "умную" резину. Hakka Green после трёх сезонов остаётся стабильной. Nordman дешевле, но с завода тоже держит достойно.

3. Continental EcoContact 6

Мягкие и шумные, но в плане износа — честные. Резина не деревенеет, износ равномерный. Только не путать с подделками — настоящая Conti работает до последнего миллиметра.

4. Toyo Proxes CF2

Японская классика: четыре сезона — и всё ещё держит. Устойчива, не ловит колею, сцепление — стабильное.

А вот кого менять заранее

1. Triangle, Sailun, Landsail и прочий "ультрабюджет"

Хороши в первый сезон, потом — беда. На мокром — почти каток. Торможение — лотерея. Визуально нормальные, а внутри — микротрещины и высохшая смесь.

2. Amtel Planet / Cordiant Comfort

Есть серии, которые дубеют после одной зимы. Протектор есть, а на асфальте — дрифт с 40 км/ч.

3. Безымянные липучки без шипов

Мягкие в первый сезон, но второй — это уже пластик. Ни накат, ни торможение не предсказуемы. И всё это при видимости "нормального" состояния.

Что скажут шиномонтажники

"Michelin — как танк"

"Nokian — держат даже на лысом краю"

"Cordiant — как повезёт"

Почти все сходятся: лучше старая фирменная шина с остатком 3-4 мм, чем новенький ноунейм.

Как понять, что пора менять

Машина буксует на мокрой плитке?

Тянет на зебре при торможении?

Вибрация при 70-80 км/ч, шипение при повороте руля?

"Лесенка" на протекторе?

Значит, сцепление ушло. Не жди аварии — смени резину.

Переплата оправдана

Речь не про моду, а про безопасность. Дорогие шины держат даже изношенные. А дешёвые теряют хватку внезапно и без предупреждения. И разница в цене — ничто по сравнению с ценой ремонта после ДТП.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

