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LADA Iskra 2025 уже на дорогах: что получилось, а что снова не так

2:20
Авто

АвтоВАЗ громко заявил о себе, представив в 2025 году LADA Iskra — автомобиль, который должен был стать новым лицом российского автопрома. Обещали многое: современный дизайн, технические улучшения и серьёзный подход к качеству. Но получилось ли на деле? Разбираемся, где компания попала в цель, а где снова оступилась.

Lada Iskra
Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Iskra

Внешность, которая выделяется… но не всем удобно

Снаружи Iskra действительно выглядит современно: динамичные формы, улучшенная аэродинамика и стиль без ностальгии по "девяностым". Дизайнерам удалось сохранить узнаваемость марки, при этом обновив её облик. В салоне — более качественные материалы, мультимедиа с поддержкой гаджетов, проработанная эргономика.

Но на деле всё оказалось не так идеально. Кнопки — неудобные, задний ряд — тесный, а кресла — жестковаты в дальней дороге. Увы, за красивым фасадом скрываются старые проблемы: функциональность, как всегда, отстаёт от формы.

Технические амбиции — на бумаге лучше, чем на дороге

В плане техники Iskra обещала многое: экономичные двигатели, модернизированная трансмиссия, стабилизация, улучшенная подвеска. В реальности — шумы, вибрации, претензии к сборке и жалобы на жёсткость подвески. На разбитых дорогах машина проявляет характер — и не всегда в хорошем смысле. Некоторые владельцы уже начали "доводить" новинку за свой счёт.

Маркетинг: всё правильно сказали, но не все поверили

Слоган "доступное качество" звучал громко, реклама — активная, тест-драйвы — впечатляющие. Но всё упёрлось в главный барьер: доверие. Покупатели помнят, как было раньше, и не готовы слепо верить в обновлённый бренд. А когда цена всё-таки "кусается", восприятие становится ещё строже.

Будущее за Iskra? Пока не ясно

АвтоВАЗ старается идти в ногу с мировыми трендами, говорит о цифровизации и электрификации, но путь этот пока только начался. У Iskra есть потенциал — и как модель, и как символ. Но реализовать его получится только в том случае, если ошибки будут исправлены не словами, а делом.

Уточнения

LADA Iskra — российский переднеприводный субкомпактный автомобиль Волжского автомобильного завода, представленный в 2024 году.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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