Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет

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На вторичке иногда попадаются настоящие клады — машины, которые сейчас стоят недорого, но через пару лет вызовут ажиотаж. Они не кричат о себе, не ловят хайп, но обладают надёжной техникой, приятной управляемостью и характером, за который в будущем будут торговаться как за раритет. Вот 5 таких тихих героев — бери сейчас, пока цена не ушла вверх.

Фото: commons.wikimedia.org by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Mazda 6

Hyundai i30 II (2011-2017)

Незаметный хэтчбек, затерянный в тени популярного Solaris, на деле — одна из самых сбалансированных моделей Hyundai. Цепные моторы Gamma (1.4 и 1.6), надежная механика и шестиступенчатый автомат, хороший салон с мягким пластиком — это по-настоящему качественный автомобиль. При должном уходе — 300+ тысяч км без капремонта. Внутри — уют, снаружи — скромность. Через 3-5 лет ухоженные экземпляры подорожают минимум на треть.

Chevrolet Cruze (2009-2015)

Почти Opel Astra J, только дешевле и доступнее. Атмосферные моторы 1.6 и 1.8 надёжны, особенно без турбины. Простой автомат, просторный салон и крепкий кузов — всё, что нужно. Когда все вспомнят, что это была последняя "настоящая" Шеви, интерес возрастёт. Особенно к дорестайлам без турбо и с честной историей.

Renault Fluence (2009-2017)

Скромный седан с комфортом выше ожиданий. Лучшая связка — мотор 1.6 и вариатор Jatco. Несмотря на страхи, живёт он до 250 тыс. км, если менять масло вовремя. Подвеска — выносливая, багажник огромный, салон — прост, но удобен. Fluence начнут уважать, как только все устанут от безликих новинок.

Mazda 6 II (2007-2012)

Эта "шестёрка" — машина с душой. Да, кузова подгнивают, но если найти живую — кайф от вождения обеспечен. Атмосферники 2.0 и 2.5 серии L, автомат Aisin, отличная управляемость и до сих пор эффектный внешний вид. Когда начнут сдавать китайцы, эта Mazda снова станет желанной.

Volkswagen Golf VI (2008-2013)

Внезапно Golf можно купить дешевле, чем подержанную Granta. И это не просто "немецкий хэтч", а эталон баланса. Лучше выбирать 1.6 MPI с автоматом Aisin — надёжно и без сюрпризов. Качественный салон, приятная подвеска, всё по делу. Эти машины будут ещё долго актуальны — особенно на фоне стареющих конкурентов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



