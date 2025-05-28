ТОП-5 самых эпатажных автомобилей СССР

Советский автопром — тема неоднозначная. С одной стороны, машины создавались в условиях дефицита и строгих норм, с другой — иногда появлялись модели, которые можно смело назвать эпатажными.
Они выделялись необычным дизайном, нестандартными решениями и порой вызывали у людей самые противоречивые эмоции. В этом списке — пять таких автомобилей, которые точно не оставляли равнодушными ни водителей, ни пешеходов.
1. ЛуАЗ-969 "Волынь"
Минимализм до предела — пластмассовый кузов, открытые двери и рама, словно скелет. Этот "джип" — идеальный выбор для тех, кто любит бездорожье и готов к приключениям.
2. ЗАЗ-968М "Запорожец"
Маленький заднеприводный автомобиль с мотором сзади и узнаваемыми формами. Настоящий символ советской народной автомобильной культуры.
3. Трабант (ГДР, но широко известен в СССР)
Автомобиль, который отличался легкостью и кузовом из пластика. Для многих советских граждан — пример эпатажа в техническом исполнении.
4. Москвич-2141 "Святогор"
Попытка сделать современный и комфортный автомобиль с угловатым дизайном, который вызвал массу споров.
5. ВАЗ-2108 "Спутник" (Lada Samara)
Первый советский переднеприводный хэтчбек с авангардным дизайном и спортивным духом, который вызвал живой интерес у автолюбителей.
Советские автомобили далеко не всегда были скучными и однообразными. Вопреки всем трудностям, инженеры и дизайнеры создавали машины с характером, которые могли удивлять и даже шокировать. Эти пять моделей — яркое тому подтверждение: эпатаж в СССР тоже был, и достаточно яркий.
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