Топ-5 самых сумасшедших грузовиков всех времён

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Грузовики обычно ассоциируются с утилитарностью, мощью и минимумом дизайна.

Фото: commons.wikimedia.org by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Mercedes-Benz G63 AMG 6x6

Но иногда инженеры (или, судя по результату, безумцы) решали: а почему бы не сделать настоящего монстра на колёсах, от которого отваливается челюсть? И вот тогда появлялись такие экземпляры, глядя на которые хочется спросить: "А зачем?" — и тут же восхищённо добавить: "Но это гениально!".

1. Mercedes-Benz G63 AMG 6x6

Это чудовище на шести колёсах построено на базе G-класса. Полутанк, полугламур — идеально для тех, кто хочет возить мешки картошки по дюнам Дубая и одновременно выглядеть как суперзлодей из фильма Марвел.

2. Dodge Power Wagon Firetruck (1946)

С виду — пожарная машина, но внутри дух "Дикого Запада". Ультраредкий пикап с безумной харизмой, который выглядит так, будто может потушить пожар силой взгляда.

3. Белаз 75710 (Белоруссия)

Самый тяжёлый и массивный самосвал в мире. Вес пустого кузова — 360 тонн. У него колёса больше, чем твоя квартира. А когда он едет, земля слегка вибрирует от страха.

4. GMC Motorhome Truck (1973)

Когда в 70-х решили совместить грузовик с жилым автофургоном. Получилось нечто в стиле "Хиппи по вызову". Уникально, странно, и, надо признать, чертовски харизматично.

5. Tatra T813 KOLOS (Чехословакия)

Военный грузовик с полным приводом и двигателем V12, который выглядит как злой брат ЛуАЗа после тренажёрного зала. Его не останавливает ничего — кроме, разве что, ядерной зимы.

Грузовики тоже умеют быть сумасшедшими — в лучшем смысле слова. Они не просто везут грузы — они везут идеи, вызовы, инженерные амбиции и немного безумия. Ведь, согласитесь, грузовик с шестью колёсами и хромированным салоном — это уже искусство.