Топ-5 самых сумасшедших грузовиков всех времён

Грузовики обычно ассоциируются с утилитарностью, мощью и минимумом дизайна.
Но иногда инженеры (или, судя по результату, безумцы) решали: а почему бы не сделать настоящего монстра на колёсах, от которого отваливается челюсть? И вот тогда появлялись такие экземпляры, глядя на которые хочется спросить: "А зачем?" — и тут же восхищённо добавить: "Но это гениально!".
1. Mercedes-Benz G63 AMG 6x6
Это чудовище на шести колёсах построено на базе G-класса. Полутанк, полугламур — идеально для тех, кто хочет возить мешки картошки по дюнам Дубая и одновременно выглядеть как суперзлодей из фильма Марвел.
2. Dodge Power Wagon Firetruck (1946)
С виду — пожарная машина, но внутри дух "Дикого Запада". Ультраредкий пикап с безумной харизмой, который выглядит так, будто может потушить пожар силой взгляда.
3. Белаз 75710 (Белоруссия)
Самый тяжёлый и массивный самосвал в мире. Вес пустого кузова — 360 тонн. У него колёса больше, чем твоя квартира. А когда он едет, земля слегка вибрирует от страха.
4. GMC Motorhome Truck (1973)
Когда в 70-х решили совместить грузовик с жилым автофургоном. Получилось нечто в стиле "Хиппи по вызову". Уникально, странно, и, надо признать, чертовски харизматично.
5. Tatra T813 KOLOS (Чехословакия)
Военный грузовик с полным приводом и двигателем V12, который выглядит как злой брат ЛуАЗа после тренажёрного зала. Его не останавливает ничего — кроме, разве что, ядерной зимы.
Грузовики тоже умеют быть сумасшедшими — в лучшем смысле слова. Они не просто везут грузы — они везут идеи, вызовы, инженерные амбиции и немного безумия. Ведь, согласитесь, грузовик с шестью колёсами и хромированным салоном — это уже искусство.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.