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Не только угон — теперь и взлом: авто получают защиту, о которой не знали водители

1:25
Авто

Современные автомобили всё чаще напоминают компьютеры на колёсах. Удобно? Безусловно. Но есть и обратная сторона — уязвимость перед кибератаками. Электронные блоки управления, подключённые к сети, могут стать мишенью для хакеров. Как сообщает издание "За рулем" в России взялись за создание единой системы кибербезопасности для авто.

Хакер
Фото: Pexels by Sora Shimazaki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хакер

Что планируют сделать

В рамках подготовки национальной стратегии по кибербезопасности колесных транспортных средств предложено разработать методику проверки автомобильного ПО. Речь идёт о специальном алгоритме оценки защищённости электронных блоков управления (ЭБУ) — тех самых "мозгов" автомобиля, которые управляют всем: от тормозов до климат-контроля.

Будут изучать реальные взломы

По инициативе Минпромторга также стартует анализ уже случившихся инцидентов и слабых мест, на которые чаще всего нацеливаются хакеры. Будут собраны стандартные сценарии угроз и сформирован официальный перечень рисков, по которому будет вестись проверка компонентов автомобилей.

Когда ждать результат

Сроки уже определены: предложения по системе киберзащиты должны быть представлены до 30 сентября. А это значит, что уже совсем скоро российские автомобили могут получить цифровой "бронежилет".

Уточнения

Ха́кер (англ. hacker, от to hack — обтёсывать, делать зарубку) — многозначный термин в области вычислительной техники и программирования. Начиная с конца XX века в массовой культуре появилось новое значение — «компьютерный взломщик», программист, намеренно обходящий системы компьютерной безопасности См. hacker (computer security).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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