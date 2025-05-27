Так звучали самые нелепые названия машин СССР

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В советском автопроме с названиями порой творилась настоящая магия: иногда они звучали как вызов здравому смыслу, иногда — как смешная загадка для иностранцев, а иногда — как ребус, который не поддается разгадке.

Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Запорожец в полоску

Давайте вспомним самые нелепые и курьёзные имена машин, которые выпускали на заводах СССР. Готовьтесь улыбаться!

"Запорожец"

Да-да, "Запорожец" — звучит как зверёк из детской сказки, а не автомобиль, который должен возить рабочих и инженеров. Но именно это имя стало символом народного автомобиля — хоть и с хроническими проблемами и специфическим шармом.

"Москвич"

Само название говорит о великой столице, а на деле — машина, которую многие шутливо называли "машина для гужевого транспорта". Но зато гордо!

"Таврия"

Этот компактный "гордость" украинского автопрома получил название в честь древнего региона. Только вот народ любил называть её "маленький космолёт" — уж очень "неотразимо" выглядела.

"Нива"

Звучит сурово и мужественно, будто машина для выживания в дикой природе. А по факту — легендарный внедорожник с деревянным салоном и непредсказуемой управляемостью.

"Ока"

Название настолько крошечное, что возникает вопрос: "А где же машина?". Модель по габаритам действительно была похожа на игрушку, но зато умудрялась кататься по городам и селам.

"Чайка"

Ну кто не мечтал о лимузине с названием "Чайка"? Звучит изящно и грациозно. Правда, весила как слон и глотала бензин, как будто питалась не топливом, а морем.

Названия советских автомобилей — это особый пласт истории, где каждая машина получила своё прозвище, отражающее не только характер, но и нашу любовь к иронии и самоиронии. Иногда они звучали слишком пафосно, иногда — совсем смешно, но всегда — по-своему родные.

Уточнения

Таврика — старое название степной области Днепро-Молочанского междуречья в пределах современных Запорожской и Херсонской областей Украины.

