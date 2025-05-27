ТОП-5 самых эпатажных машин всех времён

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Есть автомобили для тех, кто не боится шокировать и ломать стереотипы.

Фото: commons.wikimedia.org by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Pontiac Aztek

А вот ТОП-5 самых эпатажных автомобилей всех времён — когда внешний вид и идеи просто взрывают мозг и не оставляют никого равнодушным.

1. Pontiac Aztek (2001-2005)

Эта машина будто вышла из альтернативной вселенной дизайна — кривоватые формы, странные углы и экстерьер, который вызывает споры и мемы до сих пор. Модель, которую либо ненавидишь, либо обожаешь за ее дерзость.

2. Peel P50 (1962-1965)

Самый маленький серийный автомобиль в истории — три колеса, один дверной проём и компактность до предела. Выглядит почти игрушкой, но ездит наравне с настоящими машинами — и шокирует всех на дороге.

3. Citroën DS (1955-1975)

Для своего времени DS был настолько футуристичным, что казался пришельцем. Уникальная гидропневматическая подвеска и обтекаемые линии сделали эту машину иконой эпатажа и инженерной смелости.

4. Tesla Cybertruck (с 2019 года)

Дизайн из компьютерной игры — острые углы, бетоноподобные панели и общая "космическая" стилистика. Многие в шоке, некоторые восхищены, но точно никто не останется равнодушным.

5. Cadillac Eldorado Biarritz (1959)

Самый настоящий король эпатажа 50-х — огромные размеры, шикарные хвосты, хромированные детали и интерьер, который будто сошёл с голливудского фильма. Настоящее авто-шоу на колёсах.

Эпатаж — это вызов обычаям и привычным формам. Эти машины сделали всё, чтобы привлечь внимание и заставить говорить о себе. Они — не просто транспорт, а настоящие звёзды автосцены.