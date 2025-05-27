ТОП-5 самых эпатажных машин всех времён

Есть автомобили для тех, кто не боится шокировать и ломать стереотипы.
А вот ТОП-5 самых эпатажных автомобилей всех времён — когда внешний вид и идеи просто взрывают мозг и не оставляют никого равнодушным.
1. Pontiac Aztek (2001-2005)
Эта машина будто вышла из альтернативной вселенной дизайна — кривоватые формы, странные углы и экстерьер, который вызывает споры и мемы до сих пор. Модель, которую либо ненавидишь, либо обожаешь за ее дерзость.
2. Peel P50 (1962-1965)
Самый маленький серийный автомобиль в истории — три колеса, один дверной проём и компактность до предела. Выглядит почти игрушкой, но ездит наравне с настоящими машинами — и шокирует всех на дороге.
3. Citroën DS (1955-1975)
Для своего времени DS был настолько футуристичным, что казался пришельцем. Уникальная гидропневматическая подвеска и обтекаемые линии сделали эту машину иконой эпатажа и инженерной смелости.
4. Tesla Cybertruck (с 2019 года)
Дизайн из компьютерной игры — острые углы, бетоноподобные панели и общая "космическая" стилистика. Многие в шоке, некоторые восхищены, но точно никто не останется равнодушным.
5. Cadillac Eldorado Biarritz (1959)
Самый настоящий король эпатажа 50-х — огромные размеры, шикарные хвосты, хромированные детали и интерьер, который будто сошёл с голливудского фильма. Настоящее авто-шоу на колёсах.
Эпатаж — это вызов обычаям и привычным формам. Эти машины сделали всё, чтобы привлечь внимание и заставить говорить о себе. Они — не просто транспорт, а настоящие звёзды автосцены.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.