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Грузовик МАЗ-6303А5 — брутальный гигант из Белоруссии

2:46
Авто

Когда речь заходит о тяжёлых грузовиках с характером, способных выжить в условиях, где даже асфальт сдался, на сцену уверенно выкатывается МАЗ-6303А5.

МАЗ-6303А5
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
МАЗ-6303А5

Не красавец, не спортсмен, не гламурный дальнобойный лайнер — он как тот дядька из гаража, что чинит всё молотком. Постсоветская классика: грозный, квадратный и чертовски упрямый. В нём не было модных фишек, зато было главное — работать, несмотря ни на что.

Что это за зверь?

МАЗ-6303А5 — это модернизированная версия базового МАЗ-6303, выпускавшаяся с конца 90-х и аж до 2010-х годов. Это полноценный трёхосный грузовик, предназначенный для перевозки тяжёлых грузов на средние и дальние расстояния. Настоящая рабочая лошадка из Белоруссии, причём без понтов.

Колёсная формула: 6x4 — с двумя ведущими мостами, чтобы не застрять там, где Google Maps сдаётся.

Двигатели — преимущественно дизельные ЯМЗ, мощностью до 330 л. с. Никаких турбин с переменной геометрией и прочей электроники — если что-то ломалось, это можно было починить ломом и проводом.

Кабина — с квадратной харизмой. Спартанская, как казарма в учебке. Комфорт? Ну, сиденье мягкое. Иногда.
Грузоподъёмность — до 20 тонн. Если сильно попросить — и больше.

 

Почему он особенный?

Выносливость — эти грузовики спокойно бегали по трассам, на которых "европейцы" просто ложились и плакали. Пыль, грязь, морозы — МАЗ не жаловался, он ехал.

Ремонтопригодность — "чинится кувалдой", — говаривали водители. Действительно: максимум доступности, минимум сложностей.
Запчасти были везде. Даже в сельпо можно было случайно купить что-то от МАЗа.

Дешевизна. На фоне западных моделей МАЗ выглядел как олдскульный добряк, которого можно было купить за разумные деньги и ещё лет 10 не вспоминать про апгрейд.

МАЗ-6303А5 — не про комфорт, не про стиль и не про понты. Это машина, которая делает свою работу молча и упорно, как тракторист в дождь. У него нет блеска, зато есть суть: груз — довезти, дорогу — победить, поломку — устранить коленом и терпением.

Он — как белорусский вариант КамАЗа с харизмой: ни капли гламура, только тяжёлая работа. И за это его до сих пор помнят и уважают — особенно те, кто за рулём, а не в TikTok.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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