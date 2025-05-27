Топ-5 малоизвестных пикапов из СССР: груз и стиль по-советски

В СССР слово "пикап" почти не использовалось — вместо него говорили "грузопассажирский", "транспортный" или просто "легковой с кузовом".

Фото: commons.wikimedia.org by Артём Светлов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Москвич-415

Эти автомобили не стали массовыми, но были перспективными и даже стильными. Сегодня мы вспоминаем забытые эксперименты советского автопрома, в которых угадывается современный дух пикапа.

1. Москвич-415 (1957)

Тип: полноприводный пикап. Основа: шасси от ГАЗ-69 и элементы "Москвича-402".

Особенность: лёгкий внедорожник с открытым кузовом.

Имел полный привод, лифтованный клиренс, шины повышенной проходимости.

Почему не пошёл в серию: признали "избыточным" — выбрали в пользу более утилитарных УАЗов.

2. ЗАЗ-970Б (опытный, 1960-е)

Тип: малый пикап. Основа: платформа ЗАЗ-965.

Особенность: микропикап с задним расположением двигателя и небольшой грузовой платформой. Очень лёгкий и манёвренный — почти карикатурный.

Почему забыли: был создан для почты и коммунальных нужд, но посчитали, что не выдержит реальной эксплуатации.

3. ГАЗ-56 (1958-1962)

Тип: пикап-перехожий между легковушкой и грузовиком. Основа: модернизированный ГАЗ-51.

Особенность: короткая кабина, открытый кузов, грузоподъёмность около 1 тонны. Выглядел современно, но не прижился.

Почему не выжил: быстро вытеснен новыми моделями семейства ГАЗ-52.

4. ИЖ-27151 "Пикап" (1970-е)

Тип: серийный, но редкий. Основа: ИЖ-2125 (восьмиклапанный "Комби").

Особенность: кузов "универсал" с отрезанной крышей и бортом. В серию шёл маленькими партиями для сельских потребителей.

Почему редкий: выпуск ограничен, в основном для служебного и сельского сектора.

5. ЛуАЗ-13021 (1980-е)

Тип: полноприводный микро-пикап. Основа: ЛуАЗ-969М.

Особенность: надёжный и очень проходимый.

Использовался в сельском хозяйстве, медицине, армейских частях.

Почему не массовый: узкая специализация, низкая скорость и "спартанские" условия внутри.

Советские пикапы — это редкий, но интересный сегмент, где техническая фантазия часто опережала политическую волю к производству. Многие из них могли бы стать отличными рабочими машинами, но так и остались экспериментами.

Зато сегодня эти редкие модели вызывают восхищение у коллекционеров и любителей необычной техники. Это было пикап-наследие СССР, о котором почти никто не помнит — но зря.