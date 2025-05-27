Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Железная дорога СССР. Поезд Москва-Ташкент — маршрут и особенности
Он её побьёт: Жигалова заявила, что брак Бородиной и Сердюкова не продлится долго
Когда ждать снижения ключевой ставки? Прогнозы экспертов в цифрах
Не кремом единым: летний уход, о котором никто не говорит вслух
Фары потускнели, но не из-за ламп: одна мелочь лишает вас обзора ночью
Подкармливаете картошку навозом? Узнайте, почему это может быть опасно
Обед по талонам: как функционировали столовые на советских предприятиях
Накипь в чайнике атакует! Лимонная кислота вступает в бой без уксуса и запахов
Секретный коктейль для тли: смешай это — и забудь о вредителях

Авто СССР. ЛуАЗ-969 — вездеход для настоящих мужиков

Авто

В советское время техника часто создавалась не для красоты или комфорта, а для суровых условий и максимальной выносливости.

ЛуАЗ-969
Фото: commons.wikimedia.org by Артём Светлов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЛуАЗ-969

ЛуАЗ-969 — яркий пример такого подхода. Этот компактный и очень проходимый вездеход стал настоящим помощником для сельских жителей, военных и любителей бездорожья.

ЛуАЗ-969 выпускался в Луцке (УССР) с 1966 года и был спроектирован для работы в самых тяжелых условиях — болотах, лесах и бездорожье. Его маленькие габариты и полный привод позволяли уверенно двигаться там, где обычные машины просто застревали. Простота конструкции и ремонтопригодность сделали его любимцем среди тех, кому нужна была надёжная рабочая машина, а не глянцевый автомобиль для города.

Эта машина не славилась скоростью или комфортом — но кто об этом думал, когда нужно было добраться туда, куда не проедет никто другой? Настоящие мужики выбирали ЛуАЗ-969 за его крепость, проходимость и непритязательность. В ней нет ничего лишнего, только то, что помогает выполнить работу в любых условиях.

ЛуАЗ-969 — это не просто машина, а символ советской инженерной мысли, где главной задачей была эффективность и надёжность в экстремальных условиях. Вездеход для настоящих мужиков, который и сегодня вызывает уважение у любителей внедорожников и ретротехники.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Домашние животные
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все Аудио 
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры
Мир. Новости мира
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры Аудио 
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России
Военные новости
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова Заявление Мерца по дальнобойным ракетам дорого обойдётся Германии Любовь Степушова На Орешник — 18-й пакет санкций: Запад снова ударит Россию только бумажкой Дмитрий Плотников
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Последние материалы
Родителям готовят неприятный сюрприз: штрафы за безответственность резко вырастут
Запад просчитался дважды: профессор из США назвал причины провала против России
Учёные потрясли мир: вся наша реальность может быть пузырём в океане других измерений
Больше никаких однотипных блюд: как засолить рыбу, чтобы она стала незабываемой на вашем столе
Бородина шокирована новостью об отправке в тюрьму султана Сулеймана
Авто СССР. ЛуАЗ-969 — вездеход для настоящих мужиков
Сначала залили чуть больше, потом — запах, ошибка на панели и поездка в сервис
Усадьбы Москвы готовят интерактивный аттракцион: погружение будет полным
Переросла рассада? Не выбрасывайте — спасите и получите урожай без потерь
Скрытый чемпион зала: этот тренажёр жжёт жир лучше беговой дорожки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.