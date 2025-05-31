Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Просто добавьте это — и полезное питание начнёт радовать
Нейросеть научили создавать бизнес-процессы — и вот к чему это приведёт
Почему Кьяналеа-ди-Шилла считается маленькой Венецией юга? Узнайте секреты этого места
Лето и бензин: проверьте 5 пунктов, чтобы не переплачивать за топливо
Секреты идеального грунта, который сделает вашу рассаду в 2 раза сильнее
Лоза колдует — а вы действуйте: три обработки для винограда, которые всё меняют
94-летний Иствуд ведёт съёмки нового фильма: я всё ещё в строю!
Когда отдых становится опасным: шокирующий эффект лишнего сна
Как вытащить кошку из укрытия без стресса: проверенные способы, которые работают

Первое авто — первые разочарования: как не влететь на покупке

2:09
Авто

Покупка первого автомобиля — событие волнительное, почти как сдача на права. Хочется, чтобы машина была и красивой, и мощной, и недорогой. Но именно в этом состоянии энтузиазма и совершаются ошибки, которые потом выливаются в дорогостоящие ремонты, разочарования или бесконечные визиты в СТО.

Покупка авто с пробегом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Покупка авто с пробегом

1. Внешность важнее безопасности

Многие ведутся на блестящий кузов, красивый салон и низкий пробег. А вот что внутри — не проверяют. Итог: подушки не работают, ABS "мертва", а машина побывала в серьезном ДТП. Перед покупкой обязательно проверяйте безопасность, работоспособность всех систем и результаты краш-тестов конкретной модели.

2. Лишняя мощность = лишние проблемы

Хочется "что-то надёжное" — и вот вы уже смотрите внедорожники на 250 сил. Но новичку такие машины не в помощь: сложно парковаться, дорогой налог, высокий расход и стресс за рулём. Оптимально — компактный седан или хэтчбек до 150 л. с., с хорошей обзорностью и простым управлением.

3. Покупка по знакомству

"Знакомый продаёт — значит, надёжно". А потом всплывает залог, запрет на регистрацию или скрытые дефекты. Только техосмотр, юридическая проверка и оформление через договор. И никаких "на словах договорились".

4. Без нормального тест-драйва

Покатались по двору — "вроде норм". А потом выясняется, что посадка неудобная, зеркала не настраиваются, руль "гуляет" на трассе. Пробуйте машину в реальных условиях, на разных скоростях и покрытиях. Уделите внимание посадке и салону — в них вы проведёте сотни часов.

5. Забытый бюджет на "всё остальное"

ОСАГО, налоги, страховка, расходники — это легко +15% к цене. Особенно если стаж минимальный. А если забыли про этот пункт — готовьтесь к неожиданным расходам после покупки.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Наука и техника
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения Аудио 
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Авто
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер Аудио 
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Авто
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Лондон готовится объявить Россию непосредственной и серьёзной угрозой Великобритании Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Лоза колдует — а вы действуйте: три обработки для винограда, которые всё меняют
94-летний Иствуд ведёт съёмки нового фильма: я всё ещё в строю!
Когда отдых становится опасным: шокирующий эффект лишнего сна
Как вытащить кошку из укрытия без стресса: проверенные способы, которые работают
Charger Daytona стал тише — но не слабее: электроверсия уже на подходе
Сладкий обман в миске: два фрукта, которые не дают похудеть — и делают это вкусно
Пиджак с кроссовками и подвеска на щиколотке: у моды сдали нервы
Остановить эпилепсию, не ломая мозг — в России создали чудо-соединение
Как балкон превратился в лучший уголок в доме — идея, которая вдохновляет
Первое авто — первые разочарования: как не влететь на покупке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.