Первое авто — первые разочарования: как не влететь на покупке

2:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка первого автомобиля — событие волнительное, почти как сдача на права. Хочется, чтобы машина была и красивой, и мощной, и недорогой. Но именно в этом состоянии энтузиазма и совершаются ошибки, которые потом выливаются в дорогостоящие ремонты, разочарования или бесконечные визиты в СТО.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Покупка авто с пробегом

1. Внешность важнее безопасности

Многие ведутся на блестящий кузов, красивый салон и низкий пробег. А вот что внутри — не проверяют. Итог: подушки не работают, ABS "мертва", а машина побывала в серьезном ДТП. Перед покупкой обязательно проверяйте безопасность, работоспособность всех систем и результаты краш-тестов конкретной модели.

2. Лишняя мощность = лишние проблемы

Хочется "что-то надёжное" — и вот вы уже смотрите внедорожники на 250 сил. Но новичку такие машины не в помощь: сложно парковаться, дорогой налог, высокий расход и стресс за рулём. Оптимально — компактный седан или хэтчбек до 150 л. с., с хорошей обзорностью и простым управлением.

3. Покупка по знакомству

"Знакомый продаёт — значит, надёжно". А потом всплывает залог, запрет на регистрацию или скрытые дефекты. Только техосмотр, юридическая проверка и оформление через договор. И никаких "на словах договорились".

4. Без нормального тест-драйва

Покатались по двору — "вроде норм". А потом выясняется, что посадка неудобная, зеркала не настраиваются, руль "гуляет" на трассе. Пробуйте машину в реальных условиях, на разных скоростях и покрытиях. Уделите внимание посадке и салону — в них вы проведёте сотни часов.

5. Забытый бюджет на "всё остальное"

ОСАГО, налоги, страховка, расходники — это легко +15% к цене. Особенно если стаж минимальный. А если забыли про этот пункт — готовьтесь к неожиданным расходам после покупки.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире).

