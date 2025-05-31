Фейковый список и реальный запрет: кто на самом деле больше не в такси

Водительские чаты и соцсети кипят: обсуждают "новый список машин, разрешённых для работы в такси". Якобы официально одобрили Haval, BAIC и десятки других моделей. Но это — фантазия, не имеющая отношения к реальности.

Фото: mos.ru by Правительство Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Такси

Автоэксперты выяснили: никакого официального перечня марок не существует. Всё, что действительно подписано — это закон, опубликованный на правовом портале.

Всё решают баллы и заводы

Суть закона — не в моделях, а в локализации производства. Чтобы работать в обычном такси (с шашечками и фиксированным тарифом), автомобиль должен:

Набирать не менее 3200 локализационных баллов

Или производиться в России по специнвестконтракту от 2022 года и позже

Пока этим условиям соответствуют только три марки: LADA, Москвич и Evolute. Всё остальное — мимо кассы.

Бизнес-тарифы не тронуты

Если машина работает на бизнес-тарифе — новые правила не применяются. Там другие условия, и можно катать людей хоть на "китайце", хоть на "немце" — пока агрегаторы это допускают.

Список могут дополнять — но не факт

Минпромторг оставил за собой право добавлять бренды. Теоретически китайцы и другие иномарки могут попасть в "разрешёнку" — но только если начнут собирать машины в России по новым правилам. Пока такого не случилось.

Уточнения

Такси́ — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

