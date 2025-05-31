Секрет сияющего кузова на автомойке — не в пене, а в очередности

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Мойки самообслуживания стали частью повседневной жизни водителей: быстро, удобно, экономично. Но даже на такой, казалось бы, простой процедуре многие допускают ошибку — сначала поливают машину водой, а потом наносят пену. Звучит логично, но на деле — наоборот.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомойка

Сначала пена. И вот почему

Пена — это не просто мыльная взвесь. Она уже содержит воду, причём в нужных пропорциях, и благодаря своей активной формуле глубоко проникает в грязь, разрушая её изнутри. А если сначала облить кузов водой, она создаст тонкую плёнку, которая мешает пене прилипнуть и работать. В итоге — зря потраченное время и деньги.

Идеальная схема: наносим пену снизу вверх — так состав дольше задерживается на самых загрязнённых местах. Смывать нужно сверху вниз, чтобы всё стекало естественным путём.

Когда можно начать с воды

Есть всего два исключения, когда вода — на первом месте:

После бездорожья. Если машина буквально облеплена глиной, сначала лучше сбить крупные куски водой — иначе пена просто не доберётся до кузова. В жару. Если кузов горячий, пена может высохнуть ещё до того, как подействует. Немного воды — и поверхность охлаждена, а состав работает как надо.

Во всех остальных случаях — первой всегда идёт пена.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.). Кроме того, автомойками называют аппараты высокого давления (АВД), используемые для мойки автомобилей. Также автомойками называют строения и сооружения для мойки автомобилей.



