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Автомобили из Грузии под запретом: последует ли рост цен

Авто

Грузия ввела запрет на вывоз автомобилей из страны гражданами России и Белоруссии. Новые ограничения касаются машин, которые были ввезены на территорию Грузии через третьи страны — этот шаг объясняется соблюдением международных санкций, введённых США, Великобританией и ЕС против России.

автомобили
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобили

Согласно информации Национальной службы статистики Грузии, страна в августе после вступления в силу ограничений на экспорт и реэкспорт произведенных в США легковых автомобилей поставила в Россию 85 машин, что в 12 раз меньше показателя месяцем ранее. 

По мнению экспертов, серьёзных последствий для российского авторынка это решение не принесёт. Доля автомобилей, поступающих из Грузии, остаётся незначительной: среди новых машин она составляет всего 0,9%. Поэтому широкомасштабного дефицита автомобилей в России из-за запрета ожидать не стоит.

Наиболее заметный удар от этого решения придётся по самим грузинам, которые участвовали в бизнесе по перепродаже автомобилей в Россию. Речь идёт о перегонщиках, владельцах логистических компаний, перекупщиках и водителях автовозов.

Теперь им придётся искать новые маршруты или вообще переориентировать бизнес. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на автомобили как в Грузии, так и в России.

Грузия в последние годы играла важную роль как транзитный хаб для подержанных автомобилей, особенно из Южной Кореи и США. Ограничение этого канала, по мнению аналитиков, спровоцирует рост цен на логистику и увеличение сроков доставки.

Некоторые участники рынка уже рассматривают альтернативные маршруты, однако такие пути, как правило, связаны с большими затратами, логистическими трудностями и повышенными рисками.

Есть вероятность, что часть сделок может перейти в теневой сегмент, где контроль за качеством машин и юридическая прозрачность значительно ниже.

Это создаёт угрозу как для покупателей, так и для добросовестных продавцов.

Как отмечают аналитики, ситуация может изменить баланс на рынке автомобилей и усилить зависимость от поставок из других направлений, таких как Китай или ОАЭ.

Уточнения

Гру́зия — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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