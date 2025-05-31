Каждый видел, но не все поняли: сигнал, который водители подают без звука

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На дороге хватает нюансов, которые нельзя найти в ПДД. Один из таких — моргание фарами сзади. Вроде бы пустяк, но за этим может скрываться просьба, предупреждение или даже забота. И каждый водитель должен понимать, когда стоит уступить, а когда — проигнорировать «мигающего» коллегу.

Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель

Торопится? Уступи, если можешь

Чаще всего фары мигают, если водитель сзади просит уступить дорогу. Может, он торопится или у него экстренная ситуация. Если перед вами свободная полоса — не геройствуйте, просто дайте проехать. Это — обычная вежливость, а не слабость.

Отрезвить задумавшегося

Бывает, человек на дороге начинает вилять между полосами, забыв, где он и кто вокруг. Моргание в такой ситуации — это не злость, а попытка привести в чувство, привлечь внимание, чтобы избежать аварии.

Проблемы с машиной? Коллега подскажет

Если сзади моргают, а вы чувствуете себя уверенно — проверь авто. Часто таким способом предупреждают, что у вас спущено колесо, болтается крышка бака или горят противотуманки, слепящие водителей.

Когда не стоит реагировать

Но не всегда надо уступать. Если вы едете по узкой загородной трассе, а сзади мигают — это не повод улетать в кювет. Безопасность — прежде всего. Пропустить можно только тогда, когда это реально возможно.

А вот тащиться 60 км/ч при ограничении 90 — уже хамство. Это реально мешает потоку. Если не можете ускориться — включите аварийку, дайте понять, что есть проблема.