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Спортивный режим — не роскошь, а последняя надежда автомата

1:55
Авто

Жители мегаполисов давно привыкли к пробкам. Стоим, ползём, трогаемся, снова тормозим. Кажется, машина почти не работает — ан нет. Именно при медленном движении автоматическая коробка передач получает максимальную нагрузку, даже если вы этого не замечаете.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Роботизированные трансмиссии страдают от постоянного проскальзывания сцепления: между первой и второй передачей идёт бесконечная гонка туда-обратно. Это ускоряет износ, перегревает узлы и сокращает срок службы агрегата в два-три раза.

Даже "гидрик" не справляется

Даже классические "автоматы" с гидротрансформатором не спасают ситуацию. В условиях городской "ползучки" электроника старается экономить топливо, переводя передачи вверх даже при низкой скорости — 20-40 км/ч. На практике это приводит к повышенному износу фрикционов и ускоренной усталости гидросистемы.

Решение под рукой — но никто не пользуется

Выход есть, и он простой. Переключитесь в спортивный режим, если стоите в плотной пробке. Большинство современных автомобилей позволяет это сделать одним движением рычага или нажатием кнопки. В этом режиме переключение на вторую скорость происходит при 2000-2500 оборотов, а не при 1200-1500, как в "экономе".

Меньше лишних переключений — меньше трения и ударов по коробке. А если учитывать стоимость ремонта "автомата", небольшой рост расхода топлива выглядит как разумная плата за спокойствие.

Пробки — не просто утомление для водителя. Это реальный стресс для трансмиссии, особенно если ездить в "щадящем" режиме, который на деле — не щадит вовсе. Спортивный режим — ваш союзник в условиях городской муки.

Уточнения

Гидротрансформа́тор (гидродинамический трансформатор) — гидродинамическая передача, преобразующая передаваемый крутящий момент по величине (и иногда по направлению).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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