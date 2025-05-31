Нейтраль на светофоре, и ещё 4 ошибки, которые сокращают срок службы авто

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Кажется, вы просто ездите — как обычно. Но некоторые действия, вошедшие в повседневную рутину, медленно, но верно разрушают ваш автомобиль и ведут к дорогостоящему ремонту.

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Пропущенное ТО

Игнорировать техобслуживание — всё равно что ждать, пока поломка застигнет вас на трассе. Проверка раз в год или каждые 10 000 км — минимальная забота, даже для электромобилей. Смазка, антифриз, фильтры — не доработают, если за ними не следить.

Загорелась лампочка — не жди беды

Жёлтый "Check Engine" — это не подсветка для красоты. Красный сигнал — вообще экстренная остановка. Большинство индикаторов понятны, если один раз заглянуть в руководство. Иначе пропустите момент, когда машина начнёт мстить.

"Автомат" не прощает нейтраль на светофоре

Перевели коробку в нейтраль в пробке — зря. Так падает давление масла в системе, износ растёт. Правильно: держим тормоз. А при парковке — сначала ручник, потом — "P". Особенно бережно нужно вести себя с вариатором: он не любит пробуксовок и резких стартов.

Мойка как минное поле

Промыли двигатель струёй под давлением — и привет, проблемы с электрикой. Зимой — ещё веселее: вода в уплотнителях замерзает и рвёт всё, что может. Стекло может треснуть от перепада температур. Лучше — профессиональная мойка и сушка.

Перевес — враг подвески

Загружаем до отказа? Подвеска, кузов и тормоза страдают вдвойне. Особенно зимой. Найди в СТС допустимую массу — и не превращай багажник в фуру.

Уточнения

Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) — комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании (техническое обслуживание), а также по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей (ремонт).



