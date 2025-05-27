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Как в СССР подростки собирали мопеды из всего, что было

2:09
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В Советском Союзе подростки мечтали не о смартфонах и подписках, а о собственном мопеде.

мопед рига
Фото: commons.wikimedia.org by Артур Шорников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мопед рига

Но достать новый "Рига", "Карпаты" или "Верховину" было непросто — стоили они дорого, доставались по блату, а в сельских мастерских дефицит запчастей был нормой. Поэтому пацаны собирали мопеды буквально из металлолома, хлама и немного мечты.

Никаких инструкций, только энтузиазм

Мальчишки рылись в сараях, разбирали старые велосипеды, обрезали рамы и приваривали к ним бензобаки от мотокос, ставили колёса от детских колясок, искали движки от списанных "Д" (Д-6, Д-8) или даже от бензопилы "Дружба".

Главное — чтобы крутилось, тарахтело и ехало. Пусть не быстро, но зато своё.

Каждый мопед — как Frankenstein

Внешний вид таких "аппаратов" был своеобразный: без крыльев, с бензобаком от канистры, проводами наружу, сиденьем от табуретки. Но это был гордостью двора. Заводился с толкача, глох при каждом подъёме, но дарил свободу, ветер в лицо и ощущение настоящей машины.

Отцы — против, дяди — за

Обычно родители были не в восторге: "Опять подшипники из мясорубки вытащил?!". Но рядом находился какой-нибудь добрый сосед-дядя Коля, сварщик или моторист, который тихо помогал с ремонтом: "На, держи шестерёнку. Только мамке не говори".

Первая поездка — как первый полёт

Когда наконец всё заводилось и ехало, счастью не было предела. Даже если цепь слетала каждые 200 метров, а глушитель отсутствовал как класс — чувство свободы и победы над металлом перекрывало всё. Мопед становился билетом в соседнюю деревню, к реке или просто "погонять по грунтовке".

Собрать мопед "из всего, что было" — это не просто про технику. Это про смекалку, дружбу, стремление к самостоятельности и первые шаги во взрослую жизнь.

Советские мальчишки росли с молотком в руках и мечтой в голове — и на этих тарахтелках учились не просто ездить, а добиваться своего.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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