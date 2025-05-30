Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Последний рубеж России: за этой чертой Европа замолчит навсегда
Сосуды как стекло, кровь как вода: почему вы покрываетесь синяками без причин
Садовая правда: на выращивание каких растений нельзя тратить время и деньги
Компот из кабачков? Заготовки, которые удивляют: кабачки с банановым вкусом — попробуйте
Бросили курить — а теперь не можете оторваться от сладкого? Вот что на самом деле происходит
От пляжей до какао: почему Ильеус становится новым фаворитом у путешественников
Те, кто пьет это 6 недель, теперь в другом состоянии — клинический эффект доказан
Сумки, которые задают стиль: что носить этим летом и как выбрать идеальную
Идеальный заварной крем для любого торта — вот как приготовить его без ошибок

Ты не угадаешь, что заливают вместо настоящего масла — и чем это грозит

1:58
Авто

После ухода крупных брендов и разрыва цепочек поставок российский рынок буквально захлестнул поток поддельных моторных масел. Сегодня, по оценкам специалистов, каждая вторая канистра может быть фальшивкой. И даже крупные дистрибьюторы всё чаще разводят руками — отличить подделку от оригинала становится всё сложнее.

Моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моторное масло

Что внутри

Контрафакт не всегда выглядит подозрительно. Напротив, канистры, крышки, упаковка — всё будто с завода. В канистру известного бренда могут просто перелить дешёвую жидкость, а могут произвести полный фальшивый комплект на подпольных линиях. Визуально отличить такую подделку практически невозможно.

Урон не сразу

Главная опасность — эффект отсроченного действия. Мотор не развалится в ту же минуту, но износ начнёт расти. Для частника — это незапланированный ремонт. А для автопарков и агрокомпаний — поломки, простои, упущенные сроки и репутационные потери.

Где ловушка

Самые рисковые каналы — это небольшие магазины, автосервисы и онлайн-продажи. Именно там чаще всего встречается контрафакт: от перемаркировки до откровенной подделки.

Как не попасть

Проверяйте продавца, читайте отзывы, сравнивайте цену: если импортное масло стоит дешевле отечественного — это тревожный звонок. И не обольщайтесь — вскрыть канистру в магазине не дадут, а химический анализ возможен только в лаборатории.

"Честный знак": поможет ли

С 2025 года моторные масла должны маркироваться системой "Честный знак". Первое время она, вероятно, уменьшит долю подделок. Но как показывает практика — обход всегда найдётся. Однако добросовестные производители смогут подтвердить подлинность и вернуть доверие покупателей.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Красота и стиль
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года Аудио 
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Авто
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже Аудио 
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Авто
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Стратег Ту-22М. Почему Киев начал паниковать по расписанию и считать самолёты ВКС РФ Дмитрий Плотников Почему звёздные повара покидают 'Большое Яблоко' и уезжают из Манхэттена — тайна раскрыта Игорь Буккер Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Последние материалы
В Германии хотят поскорее вернуть из США запасы золота
Последний рубеж России: за этой чертой Европа замолчит навсегда
Сосуды как стекло, кровь как вода: почему вы покрываетесь синяками без причин
Садовая правда: на выращивание каких растений нельзя тратить время и деньги
Компот из кабачков? Заготовки, которые удивляют: кабачки с банановым вкусом — попробуйте
Стратег Ту-22М. Почему Киев начал паниковать по расписанию и считать самолёты ВКС РФ
Бросили курить — а теперь не можете оторваться от сладкого? Вот что на самом деле происходит
От пляжей до какао: почему Ильеус становится новым фаворитом у путешественников
Ты не угадаешь, что заливают вместо настоящего масла — и чем это грозит
Те, кто пьет это 6 недель, теперь в другом состоянии — клинический эффект доказан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.