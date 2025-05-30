Ты не угадаешь, что заливают вместо настоящего масла — и чем это грозит

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После ухода крупных брендов и разрыва цепочек поставок российский рынок буквально захлестнул поток поддельных моторных масел. Сегодня, по оценкам специалистов, каждая вторая канистра может быть фальшивкой. И даже крупные дистрибьюторы всё чаще разводят руками — отличить подделку от оригинала становится всё сложнее.

Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Моторное масло

Что внутри

Контрафакт не всегда выглядит подозрительно. Напротив, канистры, крышки, упаковка — всё будто с завода. В канистру известного бренда могут просто перелить дешёвую жидкость, а могут произвести полный фальшивый комплект на подпольных линиях. Визуально отличить такую подделку практически невозможно.

Урон не сразу

Главная опасность — эффект отсроченного действия. Мотор не развалится в ту же минуту, но износ начнёт расти. Для частника — это незапланированный ремонт. А для автопарков и агрокомпаний — поломки, простои, упущенные сроки и репутационные потери.

Где ловушка

Самые рисковые каналы — это небольшие магазины, автосервисы и онлайн-продажи. Именно там чаще всего встречается контрафакт: от перемаркировки до откровенной подделки.

Как не попасть

Проверяйте продавца, читайте отзывы, сравнивайте цену: если импортное масло стоит дешевле отечественного — это тревожный звонок. И не обольщайтесь — вскрыть канистру в магазине не дадут, а химический анализ возможен только в лаборатории.

"Честный знак": поможет ли

С 2025 года моторные масла должны маркироваться системой "Честный знак". Первое время она, вероятно, уменьшит долю подделок. Но как показывает практика — обход всегда найдётся. Однако добросовестные производители смогут подтвердить подлинность и вернуть доверие покупателей.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.



